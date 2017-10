Los países de América Latina y el Caribe profundizarán en su lucha hacia una mayor reducción de la desigualdad social durante la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe de la Cepal, que se inauguró hoy en Montevideo.

Así lo expresó en el evento regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa.

Novoa apuntó que durante la reunión "se continuará profundizando el diálogo y la agenda regional" hacia la reducción de uno de los mayores problemas que enfrentan los países latinoamericanos como lo es la desigualdad.

"Hoy América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo a pesar de los notorios avances, donde el trabajo informal asciende a porcentajes alarmantes y la polarización se manifiesta como un freno insoslayable al desarrollo", aseguró el canciller.

"Desde Uruguay, en su búsqueda de no dejar a nadie atrás, se han dado pasos enormes. Sabemos que no son suficientes pero son sin duda un aliciente para no bajar la guardia y seguir trabajando hasta la concreción de un objetivo que nos compete y compromete a todos", añadió.

En esa misma línea se manifestó la directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),Jessica Faieta, quien destacó la importancia del foro para que los países discutan sus "retos" más importantes y generen redes operativas de cara a las metas globales para 2030.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena y la ministra de Desarrollo Social del país, Marina Arismendi, se refirieron al país anfitrión como un "ejemplo" para la región en esa línea.

La Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe terminará el próximo viernes y acogerá cuatro paneles con representantes del Gobierno, la academia y la sociedad civil de los países de la región, así como diez eventos adicionales.