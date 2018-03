El abogado de Weinstein: "Acostarse con una actriz para impulsar su carrera no es violación"

Benjamin Brafman, el abogado de Harvey Weinstein, ha generado una gran polémica con sus declaraciones a la publicación The Times. Harvey Weinstein, uno de los productores más famosos del cine estadounidense es acusado de una serie de casos de abuso sexual.

En ellas, aseguraba que lo sucedido no es delito porque "si una mujer decide que necesita acostarse con un productor de Hollywood para avanzar en su carrera, y lo hace a pesar de que lo considera repugnante, esto no es una violación".

Además, añadió que este tipo de acciones ya ocurrían mucho antes de la llegada de Harvey Weinstein: "El sofá de los castings en Hollywood no se lo inventó Weinstein, eso ya se hacía antes de que él naciera".

Este abogado ya representó a Michael Jackson y al ex director del FMI Dominique Strauss-Kahn.

El periódico The New York Times publicó un artículo con los testimonios de algunas actrices de hollywoodenses y otras artistas sobre sus experiencias donde fueron víctimas de acoso y abuso por parte de Weinstein, entre los que destaca los de Gwyneth Paltrow, ganadora del Oscar por "Shakespeare in Love" y Angelina Jolie, famosa entre otras películas, por la trilogía de Tomb Raider.