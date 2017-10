A la cárcel el hombre más poderoso del kirchnerismo

Julio De Vido, un exministro que manejó multimillonarias obras públicas en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, quedó el miércoles tras las rejas por negocios turbios, al perder su inmunidad parlamentaria.

Momentos antes de la detención, la cámara de diputados retiró los fueros a De Vido, en otro golpe para exfuncionarios del kirchnerismo que gobernó 12 años hasta 2015.

Dos jueces pidieron su detención, considerando que quien fue un poderoso ministro no podía ser juzgado en libertad. Creen que podría obstruir dos causas por desvíos de fondos y otras irregularidades en importaciones de gas licuado y en la central térmica a carbón de Rio Turbio, en Patagonia.

"No fue un simple ministro. Era una persona muy importante (en el kirchnerismo), muy leal a (Néstor) Kirchner, pero no con tan buena relación con Cristina, en parte por el estilo de De Vido, más bien rudo y no tan intelectual", dijo a la AFP el politólogo Carlos Fara.

"Era el gran responsable del sistema de control político a partir de la obra pública, y generación de recursos para la actividad política. Como manejo de recursos dentro del estado (entre 2003 y 2015), es el mas grande. De Vido es la clave de todo", añadió.

Minutos después de ser votado el desafuero, gendarmes (policías militarizados) ingresaron a la vivienda de De Vido en el residencial barrio de Palermo, en Buenos Aires, para arrestarlo. Pero el exministro de Planificación, de 67 años y padre de cinco hijos, no estaba. En esos instantes se entregaba en el Palacio de Tribunales.

La cámara baja lo suspendió por 176 votos a favor y una abstención en la cámara de 257 escaños. El bloque Frente para la Victoria (peronistas de centroizquierda, kirchneristas) no bajó al recinto de debate, al considerar que no podía torcer la iniciativa.

La defensa del diputado aseguró que "no fueron dadas las garantías constitucionales" en el juicio, al ser De Vido impedido de declarar antes del desafuero.