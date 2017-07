56 heridos en Barcelona tras choque de tren

Cincuenta y seis personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, en un accidente ocurrido este viernes cuando un tren chocó con el tope de la vía al llegar a una estación del centro de Barcelona.



En total, los servicios de emergencia asistieron a 56 personas. Tres de ellas están graves, aunque según el gobierno regional catalán "no se teme por su vida".



Según el balance facilitado por la tarde por las autoridades catalanas, 44 personas habían recibido ya el alta, y 12 seguían ingresadas en distintos hospitales. De los heridos, uno es francés, otro rumano y los restantes españoles, precisó un portavoz de Protección Civil.



El accidente ocurrió cerca de las 13:00 (HB), cuando un tren de cercanías de la compañía ferroviaria nacional española Renfe, por razones aún desconocidas, colisionó con el tope de hierro de la vía al llegar a la estación de Francia, su destino final, indicó un portavoz de la empresa.



Inmediatamente después, los servicios de socorro movilizaron varios vehículos y ambulancias a la estación ubicada en pleno centro histórico de Barcelona, la ciudad más turística de España, mientras las calles aledañas quedaban cerradas para facilitar la operación.



La parte delantera del tren, que había salido de Sant Vicenç de Calders (70 km al al suroeste de Barcelona), quedó totalmente destruida, mientras que varios vagones presentaban daños, por el efecto acordeón producido por la colisión.



Como un terremoto



"En el momento del choque parecía un terremoto (...) Muchos se han caído al suelo, porque ya había gente de pie en el tren, y he visto a varias personas con cortes en la cabeza y en la cara de los golpes", relató una de las pasajeras, Lídia García, al diario La Vanguardia.



"No sabíamos si era una bomba o qué había pasado y la gente se ha puesto a gritar y se ha asustado mucho", agregó.



Un agente de seguridad de la estación, que declinó identificarse, afirmó a AFPTV que al entrar a la estación el tren "iba a su velocidad normal, no ha frenado y ha chocado contra el pilar de hierro".