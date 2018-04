15 periodistas fueron asesinados en 6 meses en América Latina por contar las noticias

Al menos, 15 periodistas fueron asesinados por ejercer su trabajo en América Latina en los últimos seis meses, según el último informe de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), donde resalta que la libertad de prensa sigue en retroceso por acción de grupos armados, bandas vinculadas al narcotráfico, leyes restrictivas del ejercicio periodístico e imposiciones publicitarias de los Gobiernos.

Desde la pasada Asamblea General en Utah (octubre de 2017), han sido asesinados 15 periodistas; cuatro mexicanos; tres ecuatorianos, dos brasileños; dos guatemaltecos; un colombiano; un hondureño y un periodista salvadoreño. También hay un periodista haitiano desaparecido. En México 11 periodistas han sido desplazados en el país para prevenir atentados en contra de su vida.

Los medios de comunicación, sus dueños y los periodistas son víctimas constantes de intimidaciones, acusaciones, acosos, insultos, ataques físicos y agresiones de todo tipo por parte de aquellos personajes a quienes se les cuestiona y aquellos gobernantes a quienes se les exige rendición de cuentas, alerta la SIP.

Cuba, Venezuela, México y Brasil aparecen como los países más afectados por los atentados contra la vida de los periodistas y libertad de prensa.

Bolivia, en la mira

En el caso boliviano, la SIP denuncia que “se obliga a los medios de comunicación a difundir de manera gratuita campañas de gobierno. Para algunos medios esto representa hasta el 30% de su espacio publicitario”.



El presidente Evo Morales ha calificado a los periodistas como “terroristas mediáticos” y ante la promulgación de una ley que sanciona a los medios por publicar contenido editorial que a juicio del Gobierno sea racista, “las empresas periodísticas optaron por la autocensura eliminando los espacios para comentarios de sus lectores en internet”, asegura la SIP.

El Gobierno boliviano rechazó las imputaciones de la SIP y recordó la plena vigencia de la libertad de prensa en Bolivia.



Ecuador y El Salvador



El asesinato de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, miembros de la redacción de El Comercio de Ecuador, dice la SIP, “nos presenta la oportunidad de reflexionar profundamente sobre el papel que jugamos en la defensa de las libertades fundamentales de expresión y de prensa”.



La principal conclusión del informe de la organización regional es que “continúa el hostigamiento a la prensa y a los periodistas y esto queda en evidencia en los informes sobre la libertad de expresión de los distintos países de América que se han presentado en esta reunión”.



La última víctima ha sido Karla Turcios, quien fue encontrada muerta en El Salvador luego de ser reportada como desaparecida a las autoridades desde el sábado, informó el matutino La Prensa Gráfica, para cuyo grupo trabajaba la comunicadora.



“Asesinan a periodista Karla Turcios”, dijo en su cuenta de Twitter el periódico.



El cuerpo de la periodista de 33 años fue encontrado en una carretera en las afueras del poblado de Santa Rosa Guachipilín, 100 km al noroeste de San Salvador.



Una fuente de la Fiscalía General de la República (FGR) explicó a la AFP que la noche del sábado fue encontrado el cadáver de una mujer precisamente en una carretera en Santa Rosa Guachipilín, no obstante por falta de documentos la víctima no había podido ser identificada y fue trasladada como desconocida a una sede forense.



El director de la Policía, Howard Cotto, aseguró en rueda de prensa que el cuerpo de la joven periodista no tenía lesiones de arma de fuego y poseía “señales de estrangulamiento”, como lo había indicado la Fiscalía.



El cuerpo fue reconocido por su esposo, Mario Huezo, y otros familiares en una morgue forense en la ciudad de Santa Ana, explicó el jefe policial.



“Nos solidarizamos con su familia en estos momentos duros”, señaló La Prensa Gráfica en Twitter, en donde colocó una fotografía de la comunicadora.



La muerte de Turcios es la primera de un comunicador que se registra en 2018 en El Salvador, según las autoridades. En 2017 dos comunicadores fueron asesinados en hechos que las autoridades atribuyeron a la violencia de las violentas pandillas.



Detenidos en Ecuador



En Ecuador continúa la zozobra por los cuerpos de los tres integrantes de la redacción de El Comercio asesinados por un grupo disidente de las FARC en territorio colombiano.



El ministro ecuatoriano del Interior, César Navas, informó de que una de las ocho personas procesadas, de las nueve detenidas este fin de semana en operativos en la frontera con Colombia, es familiar de alias “Guacho”, disidente de la FARC.



Navas informó de que para fines de investigación se detuvo a nueve personas en la zona fronteriza, de las cuales ocho están siendo procesadas, y de ellas, una tiene medidas sustitutivas porque se encuentra en estado de gestación.



Los detenidos fueron trasladados a diversas cárceles del país, dijo Navas quien comentó que entre los detenidos figura Antonio C., alias “rápido”, experto en explosivos, y también Jairo A., del equipo de seguridad de “Los Guachos”, además de Jhonatan S., Darwin S. y José Q., miembros activos de la agrupación.



También se refirió a Ruvén J. al que se refirió como miembro activo de “Los Guachos” y de quien “se ha determinado un vínculo directo, familiar de 'Guacho’”.



El ministro señaló que también fue detenida Devora R., alias “Coca”, otro miembro activo de “Los Guachos” y otra mujer que tiene medidas sustitutivas.



Asimismo, recordó que los gobiernos de Ecuador y Colombia han ofrecido una recompensa de 230.000 dólares por información que permita la captura de alias ‘Guacho’, disidente de las FARC.



Las operaciones en las que se registraron las nueve capturas se reanudaron el pasado viernes cuando el jefe de Estado, Lenín Moreno, confirmó el asesinato de un equipo de prensa del diario El Comercio, secuestrado en la zona fronteriza con Colombia.



El Gobierno ecuatoriano informó ayer que la Cruz Roja aceptó la delegación para recuperar los cuerpos del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, cuyo paradero es aún desconocido.



El equipo de prensa llegó a Esmeraldas el 25 de marzo y un día después fue secuestrado por grupos disidentes de las FARC, según dijo Ortega

desde su cautiverio en un video que circuló en la prensa colombiana.



Guerrilleros disidentes de las FARC decidieron suspender la entrega de los tres cuerpos del equipo de prensa que habían secuestrado el 26 de marzo.

Contra la libertad

Periodistas colombianos

Decenas de periodistas colombianos se reunieron en el Camellón de los Mártires de Cartagena de Indias para protestar por el asesinato de los miembros del equipo de prensa del diario El Comercio de Ecuador a manos de disidentes de las FARC.



Nuevas formas de censura

Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció las nuevas formas de censura llevadas a cabo por los mandatarios de Rusia, Egipto o China, considerados por la asociación como “depredadores de la libertad de prensa”, y les acusó de difundir propaganda en las redes sociales y de desacreditar a periodistas.



Premio a Newsmuseum

La SIP entregó el Gran Premio Chapultepec 2018 al museo de la prensa Newseum, de la ciudad de Washington.