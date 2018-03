Zimbabue lucha contra el prejuicio y celebra la belleza de los albinos

Cuando era pequeña, la mayoría de las personas me evitaba. Pensaban que iban a volverse blancas de un día para otro”. Monalissa se ha desquitado ahora subiendo al podio durante el primer concurso de Miss Albina en Zimbabue.

“Los niños se reían de mí por las calles, y los hombres me abucheaban”, cuenta esta joven de larga melena oscura y rizada sobre la que descansa una corona brillante.

Este mes, Monalissa Manyati cambió abucheos por aplausos al desfilar en vestido de gala con otras 12 candidatas al título de Miss Albina Zimbabue, un concurso destinado a luchar contra los prejuicios y la violencia que sufre esa minoría en el país africano. Fue segunda finalista y la corona fue para Sithembiso Mutukura.

El concurso buscó animar a personas que, como ellas, padecen albinismo, una enfermedad genética caracterizada por una ausencia total o parcial de melanina en la piel, el pelo y los ojos. “Nos desprecian desde la escuela. He sufrido mucho, pero quiero que las personas albinas perseveren”, explica Mutukura, una estudiante de 22 años. “Espero que mi victoria les dé fuerza a mis hijas”, afirma.

El derecho a vivir



Durante el concurso nombrado La Belleza más allá de la piel, las jóvenes desfilaron, bailaron y respondieron a preguntas sobre asuntos diversos en una discoteca de Harare. La ganadora se llevó una cesta de alimentos y 85 dólares, en uno de los países más pobres de África.



“El objetivo era inspirar confianza entre las chicas albinas”, explica la organizadora del evento, Brenda Mudzimu. “Las personas albinas son talentosas, hermosas e inteligentes como cualquier otro ser humano”, explica.



Zimbabue tiene cerca de 40.000 albinos entre sus 16 millones de habitantes. Esa minoría sufre discriminaciones, pero en países vecinos como Mozambique, Malaui y Tanzania, su vida es un calvario y cada año decenas de albinos sufren ataques, son asesinados o amputados de sus miembros, utilizados luego para rituales que traen supuestamente riqueza y suerte a quienes los practican.



“Los albinos tienen derecho a vivir y ser protegidos. No deberían ser torturados ni maltratados”, insiste una representante del Gobierno zimbabuense, Tapuwa Muchemwa, invitada a la velada.

La primera edición del concurso estaba prevista para el año pasado, pero no pudo celebrarse por falta de dinero. Mudzimu sueña ahora con un acontecimiento anual, africano e incluso mundial.

En 2016, Kenia ya celebró una elección de Miss y Mister Albino.



“Si una persona sueña con ser reina de belleza, ser albina no es un freno. Debe ser celebrada porque Dios la hizo así”, opina Pauline Gundidza, una de las madrinas del concurso.

Datos

Comunidad. Zimbabue tiene unos 16 millones de habitantes y cerca de 40.000 de ellos son albinos.

Persecusión. Cada año, decenas de personas con albinismo son asesinados en países como Mozambique, Malaui o Tanzania, y sus cuerpos usados en rituales.

Avance. Además de Zimbabue, solamente Kenia ha realizado un certamen de belleza para personas con albinismo en África.

Pobreza. Shitembiso Mukutura, la joven ganadora del concurso en Zimbabue se llevó un premio de 85 dólares y un canastón con alimentos.