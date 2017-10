WhatsApp permite por fin borrar los mensajes enviados

Lo había anunciado hace un año pero por fin va a ser una realidad. La aplicación de mensajería WhatsApp ha introducido una nueva función salvavidas que permitirá eliminar de forma permanente los mensajes enviados siempre que se haga en los siete minutos posteriores desde el envío.



Para tener acceso a esta función es necesario actualizar la app con la última versión, que se está implementando progresivamente entre los usuarios de Android, iOS y Windows Phone. También deberán tener actualizada la app los destinarios del mensaje La función permite a sus usuarios eliminar mensajes enviados a través de chats individuales pero no de grupos, de modo que estos no podrán leer más su contenido.



Las instrucciones para aplicar esta nueva función se detallan en la sección preguntas frecuentes de la página web de WhatsApp (FAQ) La nueva función de la app está especialmente indicada para aquellos casos en los que se envía un mensaje a un chat equivocado o si este contiene un error.



Estos son los pasos:



1. Abre WhatsApp y ve al chat que contiene el mensaje que deseas eliminar.



2. Mantén presionado sobre el mensaje para seleccionarlo > toca en Eliminar dentro del menú. Puedes seleccionar varios mensajes y eliminarlos al mismo tiempo.



3. Pulsa Eliminar > Eliminar para todos.

Los usuarios solo podrán eliminar mensajes en un plazo de tiempo de hasta siete minutos desde el envío. Los textos eliminados desaparecerán pero queda un rastro para el destinatario al que le aparece el aviso "Este mensaje fue eliminado".



Y un último aviso importante para los impacientes: WhatsApp no notifica al remitente que su mensaje ha sido efectivamente eliminado. Deberá confiar en su pericia, esperar que haya procedido bien y cruzar los dedos.