¡Ram, Ram...! ¡Rammm! Gruñe la motosierra. Una rubia corre despavorida por el bosque y sus gritos se mezclan con el ruido ensordecedor de esa máquina que Jason lleva hacia su víctima. Pronto la sangre salpica la pantalla. Y las letras anuncian la película: Viernes 13. Hoy lo es. Y sí, está permitido asustar.

Lo que no podés hacer todo el día es pasar por debajo de una escalera y derramar sal al piso. Si vas al volante y se te cruza un gato negro, ¡cuidado!, que algo puede ocurrirte, y si tenés un espejo roto, será mejor que lo desechés, porque trae mala suerte. Mejor mirá el menú de películas que Al Fin Viernes te ofrece para que lo saboreés ante una pantalla grande o sobre tu almohada en tu casa.

No mirés por el espejo



En el cine hay tres grandes pelis que te harán brincar de la butaca: Verónica, Un lugar en silencio y Verdad o reto. La primera tuvo una previa mediática antes de su estreno porque muchos la apodaron como ‘la película más terrorífica de los últimos años’. Inclusive en las redes sociales se retaron entre todos para ver quién era el valiente que llegaría hasta el final. Disponible en Netflix y en las salas nacionales.



También en Netflix está Viernes 13, la saga de 12 entregas que asustó a muchas generaciones y se convirtió en un ícono. Si movés el menú, podrás hallar a Jigsaw en su triciclo, a Freddy Krueger con sus garras, al personaje de Scream con su cuchillo o a la bruja de Blair.



Se suman los movimientos raros de Actividad paranormal, la turbulenta historia de la niña de El aro, la inquietante Caso 39 y el filme basado en una obra de Stephen King, el maestro del terror, llamada simplemente 1922.



Con tintes más de suspenso se ofrece El orfanato y no podían faltar La profecía y El exorcista, esos dos emblemáticos clásicos que siguen asustando a miles y no pasan de moda.



No abrás el paraguas



La ‘tevé’ se sube al resbalín del miedo. En Space se verá hoy La maldición de Goodnight Lane (2:04) e Insidious 2 (22:00). Mañana: La niebla (12:07).



Si tenés HBO Plus, hoy podés mirar Ouija: el origen del mal (17:15), Culto a Chucky (21:00) y El conjuro 2 (22:30). Y en Max Prime se emitirán Freddy contra Jason (2:30), Drácula (4:10) y La profecía del no nacido (14:50).



Y para tener un viernes 13 totalmente terrorífico, sintonizá hoy HBO básico, a las 22:30, porque dará ¡Huye!, la ganadora del premio Óscar por mejor guion, con Daniel Kaluuya. Llamá a tus amigos o a tu corteja y compartile este menú de película.

las horas del miedo

15:40

Presencia siniestra / Hoy

Dirigida por Farren Blackburn. Con Naomi Watts. Por HBO 2.

21:00

Un monstruo en el camino / Hoy

Considerada filme de clasificación C. Dirige Bryan Bertino. Por HBO 2.