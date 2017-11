Vaporwave, la tendencia en arte, música y memes

Si te has topado con alguna imagen de tonalidad púrpura o rosada, que muestra paisajes relajantes y texto grande en estilo ochentero o noventero, probablemente hayas visto una imagen de estilo ‘vaporwave’.

El término se utiliza para definir a un movimiento artístico y a un género musical de tendencias nostálgicas, cuya popularidad crece poco a poco en Internet.

La web Aesthetic Wiki asegura que la cultura vaporwave se generó en las comunidades virtuales, en 2011. Algunos sitios en los que empezó a cobrar fama fueron Bandcamp, Soundcloud, Last.fom y 4chan.

Otro elemento clave en la popularidad del nuevo movimiento cultural ha sido la canción ‘Lisa Frank 420 / Gendai no Konpyuu’, que la artista Macinosh Plus lanzó en 2012. La influencia de este tema musical ha sido tal, que el activista cruceño Federico Morón la configuró como tono de llamada.

La música electrónica vaporwave consiste en repetir una parte específica de alguna canción reconocida y hacer más grave su tono. El fin original de esta tendencia era criticar al consumismo, aludiendo a la vida repetitiva que promueve el gastar dinero en cosas que uno no necesita.

En el ámbito visual, esta onda artística incluye tipografía japonesa, caracterizada por sus letras separadas por espacios dentro de una misma palabra (A E S T H E T I C). Además, incluye elementos gráficos de los videojuegos y sistemas operativos de computadora de los años 80 y 90.

Otra influencia en este tipo de artes visuales es el ‘glitch art’, que consiste en provocar errores informáticos visuales con fines estéticos.

La cultura vaporwave también impactó en el humor, mediante los ‘Aesthetic Memes’ o memes estéticos. Según indica la página KnowYourMeme, este tipo de imágenes se inspiran en un ambiente retro de artes visuales y música, asociados con la cultura vaporwave.

Bajo estos parámetros, los ‘aesthetic memes’ o memes estéticos requieren ser no solo graciosos, sino también ‘bellos’. Muchas páginas de Facebook se han difundido en la web, referentes a este tipo de memes.

A nivel nacional, están las páginas ‘Bolivian Shitposting and Aesthetic Memes’ y ‘Bolivian Memes for People without Mar’, que utilizan la ironía y el sarcasmo para mofarse de los políticos y personajes famosos del país, de manera ‘estética’.