Unicef reta a dejar el celular unas horas y dedicárselas a los niños

Los datos desvelan que siete de cada diez bolivianos tienen acceso a internet, y que de estos siete, al menos cuatro tienen responsabilidades como padres. En base a estas estadísticas es que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Bolivia, lanzó la campaña #Conectateconlaniñez, que promueve la comunicación ‘cara a cara’ con los hijos, para convertirlo en un hábito en la familia.

El reto consiste en quitarle horas al uso del celular para estar con los niños. Para eso se propone colocar una cinta ‘masking’ alrededor del aparato telefónico, pegar una hoja de papel en la pantalla y dibujar encima una carita feliz.

A esta iniciativa se sumaron periodistas, artistas, presentadores, empresarios y padres a escala nacional.

Encuesta a escala nacional

En 2017, la encuesta nacional de opinión sobre Tecnologías de Información y Comunicación de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) desveló que siete de cada diez bolivianos son internautas; de esta cantidad un 51% son varones y el 49%, mujeres, quienes dedican al menos tres horas diarias (entre las 19:00 y 21:00 horas) a participar en las redes sociales o contactar amistades y familiares.



La encuesta indica además que el 96% de los internautas utiliza redes sociales: Facebook (94%) y Whatsapp (91%). El estudio precisa que la primera actividad es contactar amigos o familiares con un 83%; la segunda es participar de las redes sociales con un 68%, mientras que buscar información, música, videos o noticias está por debajo del 43%.



“El vínculo afectivo más importante para un niño es el que tiene con sus padres, para que les dediquen amor, cuidado y atención, que deja efectos a lo largo de su vida”, concluye el reporte.



Compartir experiencias



La orientadora familiar Dalia Muñoz, explicó que los recuerdos que más perduran en los niños son las vivencias con sus padres, por lo que advierte que si los dejan en manos de la tecnología perderán el dominio emocional.



“Deben buscar crear experiencias. Por ejemplo, acostumbrarlos a noches temáticas (que sean de comidas, juegos de mesa o idas al cine). Porque al conocerlos se sabe de sus necesidades. Si no pasamos tiempo con ellos, no los conocemos y no sabemos cómo orientarlos”, dijo.

La orientadora familiar propuso que se ponga una canastilla en la mesa, y que se coloquen los celulares a la hora de comer. Lo que denominó ‘ayuno’ tecnológico.



“No podemos responsabilizar a la tecnología de los problemas, es positiva, pero en la medida correcta. Compartir y compartir, es la única forma de tener una familia unida”, añadió.



A la iniciativa se sumaron personalidades mediáticas, tal es el caso del futbolista de The Strongest, Pablo ‘El Pájaro’ Escobar, el motociclista Juan Carlos ‘Chavo’ Salvatierra, y la exreina de belleza, Desirée Durán.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA FESTEJAR EL DÍA DEL NIÑO

1.- Entradas 2X1 en el Zoo municipal. Campeonato de fútbol infantil y refrigerio en el centro cultural Alto San Pedro (a una cuadra del tercer anillo interno). Chocolateada en el centro cultural Lazareto.



2.- La Fundación Síndrome de Down Fusindo, desde las 9:00, ofrece diversión con juegos, payasos, refrigerios y ‘canoterapia’. Radial 27, calle Seboi #250, zona del zoológico.



3.- Aldea de niños Padre Alfredo ofrece juegos y payasos. Cuarto anillo, entre canal Cotoca y Virgen de Cotoca.



4.- Una zumba benéfica se realizará en el Cambódromo, el 15 de abril, de 16:30 a 19:30, y BoA celebrará el Día del Niño en los aeropuertos del eje central.