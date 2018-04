Una voz interior llevar el sonido tatuado en la piel, la nueva onda para esas marcas de vida

Hanna Washlake acerca el celular a un tatuaje en su antebrazo y se activa una grabación con la voz de su madre: “Estoy orgullosa de ti, te amo mucho”.

Es un Soundwave Tatto, un tipo de tatuaje creado el año pasado por Nate Siggard en Los Angeles. Consiste en una onda de sonido tatuada en la piel que una aplicación de celular lee y reproduce. Su empresa se llama Skin Motion.

Los tatuajes tienen casi siempre un significado. Todo cabe en ese lienzo de piel: eternizar el amor, un hijo, los padres, una banda musical, un símbolo, una foto... pero ahora, un sonido.

Hanna, de 24 años, dedicó su trigésimo quinto tatuaje a su madre.

“Le dije, sin dar mucho detalle, ‘envíame una grabación de algo que quieras que escuche’ siempre. Fue mi regalo del día de las madres”, que en Estados Unidos cae el 13 de mayo.

Tiffany García se encargó de tatuar la onda de sonido, que luego Hanna reproducía sin parar.



La inspiración

Un comentario de la novia de Siggard inspiró la idea. Él tenía ya entonces 10 años como tatuador, estaba tatuando la onda sonora de la canción

Tiny Dancer de Elton John cuando ella le dijo: “Sería maravilloso si pudiéramos escuchar ese tatuaje”. Y el hombre vio el potencial.

El primer prototipo se lo tatuó a sí mismo y lo subió a la web.



Los sonidos son variados y pueden tener máximo 30 segundos. El de Siggard incluye un ‘Te amo’ de su pareja, seguido por el balbuceo de su bebé. Otra mujer se tatuó el aullido de su perro.



“La mayoría se hace algo por razones sentimentales, el audio de un niño o un ser querido o, ¿qué se yo?, el sonido de su carro favorito...”, indicó García, miembro de una red de 300 tatuadores de Skin Motion y ubicada en Torrance, al sur de Los Ángeles.



Funciona así: el usuario sube a la web de la empresa un sonido; el sitio genera la onda que se lleva al tatuador, que se encarga de colocarlo en la piel.

El futuro



La aplicación solo lee ondas, no otras formas ni imágenes, y tienen que ser tatuadas en una superficie plana, como el antebrazo. Una vez activado el tatuaje, se debe pagar por el servicio de reproducción $us 40 el primer año y luego $us 10 anual. Se puede tener más de uno, pero cada tatuaje es una activación diferente, de pago separado.



En abril, Siggard, que ya trabajó como programador de sitios web, lanzó un primer video mostrando la tecnología, que según dice, tiene 350 millones de visitas.



Skin Motion no divulga el número de tatuajes que han hecho hasta ahora, señaló Siggard, que dijo que tienen tatuadores autorizados en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y Europa.

García ya piensa en el futuro: “mis sueños más salvajes de tatuajes interactivos incluyen uno que puedas tocar, algo así como el teclado de un teléfono”.