Una ‘doula’ puede ayudar a la mujer gestante a tener un parto natural satisfactorio

La tasa ideal de partos por cesárea debe oscilar entre el 10% y el 15% en el sistema de salud de un país, según la OMS, debido a que este procedimiento quirúrgico está asociado a riesgos a corto y a largo plazo para la gestante y el neonato. Empero, esta práctica se ha acentuado en varias partes del mundo y Bolivia no es la excepción, pues, aunque no hay estadísticas oficiales, se calcula que los números son altos: un 90% en las clínicas privadas y entre un 40% y 60% en los hospitales públicos.

La cesárea es un recurso médico bendito solo para evitar en casos necesarios la morbimortalidad maternoinfantil. En cambio, los beneficios del parto natural son múltiples, entre ellos la recuperación más rápida de la madre y fortalece el sistema inmunológico del bebé por el baño que recibe de una colonia de bacterias cuando transita por el canal vaginal.

Este efecto positivo es el arma que el Team Birth (equipo de nacimiento), conformado por Vanessa Sykes (doula certificada), Jenna Weigner (partera profesional) y Adriana Vergara (sicoterapeuta en embarazo, posparto y crianza), está impulsando en Santa Cruz para promocionar el parto natural, con talleres prenatales dirigidos a parejas, preparación y acompañamiento en el parto, asesoría en lactancia y recuperación emocional posparto, tratamientos que esperan difundir en todos los centros médicos y generar una sinergia con los equipos médicos en las salas de alumbramiento.

La única doula autorizada



Una doula (vocablo griego) es una mujer capacitada para asistir a la embarazada antes y después del parto. En Santa Cruz solo hay una certificada para el oficio: Vanessa Sykes (33), de nacionalidad canadiense, que ofrece sus servicios en su casa y en la clínica Foianini, desde hace un par de años.



Sykes, por su propia experiencia de haber dado a luz en Santa Cruz, afirma que el parto natural en nuestro medio es un evento traumático debido a mitos urbanos y al maltrato que dispensan a la mujer embarazada en los centros de salud, donde influyen muchos factores. Por ejemplo, el manejo inadecuado de la paciente por desconocimiento, por la sobrecarga de trabajo, por ambientes saturados de pacientes, entre otros.



“Las embarazadas han tenido experiencias muy traumáticas porque la atención en el parto es irrespetuosa, deshumanizada. Las dejan solas por horas en el hospital sin informarles qué está pasando; no les dan herramientas para el manejo del dolor y eso genera experiencias no muy agradables, por lo cual optan por una cesárea”, explicó la doula.

Team Birth apunta a abrir espacios en los hospitales para generar más conocimiento en los profesionales de la salud, a fin de que las prácticas actuales del parto sean más amigables.

Derecho a elegir opciones



El papel de las doulas consiste en asistir a la mujer entre las semanas 20 y 34 del embarazo; mostrar las ventajas del parto natural, dotarla de flexibilidad con ejercicios especiales, ayudarla a decidir el tipo de alumbramiento (con o sin estimulantes sintéticos para provocar contracciones), con o sin anestesia epidural, puesto que el manejo del dolor está garantizado con una terapia adecuada.



Asimismo, cuando el nacimiento apura a la paciente, la doula entrega al equipo médico un plan de parto, considerado una herramienta de comunicación que expresa la voluntad de la futura mamá. Si el médico no está de acuerdo, la mujer debe buscar a otro que tenga afinidad con sus deseos, a decir de Sykes. “Una embarazada no debe dar a luz de espalda, no es la manera más segura para ella ni para el bebé. Esa posición es mucho más cómoda para el médico, pero dolorosa para la mujer, pues puja contra la gravedad y aumenta el riesgo de tener un desgarre”, manifestó Sykes.



“Vanessa fue fundamental para mí. Mi elección fue tener un parto natural, sin epidural; sabía que iba a ser probablemente doloroso y ella me ayudó a manejar el dolor y salir victoriosa. Creo que sin su apoyo mi experiencia no hubiera sido lo sublime que fue, porque pude tener exitosamente a mi bebé. Me hizo sentir que realmente puedo lograr cualquier cosa”, explicó Daniela Santistevan Gutiérrez, que a los 33 años tuvo a una niña, Giuliana, que ahora tiene seis meses de vida saludable.



“Yo no quería tenerla por cesárea, porque un parto natural ofrece beneficios para el bebé; ahora planeo que todos mis partos sean así”, agregó Daniela.

Capacitan a más mujeres



El Team Birth dicta un taller prenatal mensual en el Centro Potencial, situado en la av. Alemania, entre el tercer y cuarto anillo. El curso va dirigido a las parejas en espera. Tiene un costo Bs 1.500.



Adriana Vergara dicta en la Unifranz un diplomado en salud prenatal y lactancia. Asimismo, Vanessa Sykes imparte un módulo dirigido a la pareja de la embarazada para el acompañamiento en la labor del parto.



Por otro lado, la Asociación Profesional de Parto y Posparto (Cappa, por sus siglas en inglés), una organización internacional que certifica doulas, educadores perinatales y educadores de lactancia, dictará en Santa Cruz, en abril, un par de simposios en la clínica Foianini. Esperan a 12 aspirantes a doulas y a otras 12 como educadoras en lactancia.



Las impulsoras de este servicio, parecido al de las antiguas parteras de nuestro medio, aspiran a certificar a la mayor cantidad de doulas en Santa Cruz y a involucrar a las enfermeras y a los médicos, a fin de aplicarlo en los hospitales públicos.

MÁS DEL SERVICIO

El Team Birth

Lo componen Jenna Weigner, partera profesional de EEUU; Adriana Melgar, sicóloga experta en tema de crianza; y Vanessa Sykes, doula certificada. Para obtener más datos se puede llamar al celular 781-02048.



Costo de la terapia

Por ahora, la asistencia preparto y posparto de la doula Vanessa Sykes tiene un costo de Bs 2.800.



Efectividad del tratamiento

La terapia puede ayudar a reducir un 50% las cesáreas y garantiza un parto natural más corto a la paciente.