Tiene una rara enfermedad y se niega a operarse

Una mujer de Tailandia padece de una rara enfermedad que provoca que la piel de su rostro se estire, como si se estuviera derritiendo.

De acuerdo con el diario Daily Mirror, Wiang Boonmee, de 63 años, comenzó a padecer su condición cuando era menor. Añade que teme someterse a una operación por el riesgo a morir.

"Estoy sana y tengo un trabajo. Si me opero puede que nunca me despierte de la cirugía. Tengo miedo de no sobrevivir", expresó la mujer, que tiene la piel estirada al punto que no tiene ojos, nariz ni boca.

Su caso se hizo público después de que una persona la encontró vendiendo perfumes en la calle y decidió iniciar una campaña en las redes para recabar ayuda a la sociedad y a las autoridades del Gobierno de ese país.

"Mi hija me trae acá para que pueda vender flores y ungüentos. Soy feliz y una persona me hizo una donación esta semana, por lo que estoy muy agradecida", explicó.