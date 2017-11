Te invitamos a recorrer Nueva York en un día

Caminar por las calles de Nueva York no es un paseo sencillo, pero es una experiencia inolvidable incluso si apenas se exploran sus reconocidos lugares turísticos. Si va de pasada por la “Gran anzana”, lo primero es tener calzados cómodos, mejor si no son para estrenar.

No hay que olvidar el protector solar y es bueno contratar un guía local, aunque no imprescindible. Lo que no deben faltar son ganas de llegar a los principales sitios de la mañana a la noche, cosa que es posible.

En el ingreso, antes de pasar por el túnel Holland, bajo el río Hudson, la ciudad que 'nunca duerme' recibe a sus visitantes con un paisaje de rascacielos como arañazos en el horizonte.

La Quinta Avenida, la principal arteria de la isla de Manhattan, es la primera parada. Caminar entre la multitud es ir, literalmente, codo a codo con diferentes culturas e idiomas del mundo.

Al pie de enormes rascacielos repletos de apartamentos de lujo o entre mansiones históricas, se puede reconocer al paso las locaciones de más de una película. Y no hay descanso, una pausa sirve para hacer algunas compras en tiendas exclusivas, que están regadas por toda la ruta.

Cerca de la Quinta está el mítico Times Square, que cada 31 de diciembre para dar la bienvenida al Año Nuevo. En lo posible, controlando las ansias, se debe llegar a este punto durante la noche a fin de apreciar el encanto de la vistosa iluminación artificial.

A lo largo de la jornada, la vista de la estatua de la Libertad lleva al turista atrás en el tiempo, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando la inmigración irlandesa e italiana poblaba ésta y otras ciudades de Estados Unidos.

Para llegar a la célebre figura verde hay tres alternativas. La primera es un paseo gratis en ferry y la segunda es contratar un viaje en bote privado. Pero la más espectacular de todas es darse un paseo en helicóptero.

La zona cero

Otro punto de peregrinación turística lo marca el Toro de Wall Street. Símbolo del poder financiero global de Nueva York, esta escultura de bronce aparece a diario en las selfies de miles de turistas parados junto a la virilidad de vacuno como forma de atraer buena suerte económica.

La caminata continúa por el National September 11 Memorial & Museum, construido en remplazo de las Torres Gemelas, demolidas por el terrorismo en 2001. Dos grandes piscinas, que representan el espacio dejado por esos edificios, dan a los turistas una idea de lo que se perdió y de la emotividad que irradia este sitio.

Para quienes están libres de vértigo, la siguiente etapa es el Observatorio del Empire State. En días soleados puede tomar más de una hora subir al piso 86. Desde allí es inmejorable la vista del centro de Manhattan y su distrito financiero. Y para el descanso, está reservado el Paseo de los Poetas, en Central Park. Una peatonal flanqueada por robles que en otoño alfombran el suelo en colores y que en invierno retienen un manto de nieve en sus ramas, lo que convierte al lugar, justamente, en una experiencia poética.

Rockefeller Center. Sin duda, las vistas desde el mirador del Rockefeller Center son las mejores de Nueva York. Foto Rafael Zacnich