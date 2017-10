Suben los precios de algunos ingredientes para masitas de Todos Santos

A días de la celebración de Todos Santos y el Día de los Difuntos, los principales ingredientes para elaborar masitas se incrementaron en los principales centros de abasto de la ciudad de La Paz.



Hace una semana, el quintal de harina se cotizaba entre 140 y 215 bolivianos, ahora las comerciantes de la calle Gallardo, en Max Paredes y las principales tiendas de abarrotes de El Tejar y la zona de El Cementerio, ofrecen el producto por encima de 170 y 290 bolivianos, la arroba está a 60 bolivianos.



De acuerdo a las vendedoras de abarrotes, la harina más costosa es la Espiga de Oro, Cañuelas, Pampa Blanca, todas de origen argentino, que cuestan entre 190 y 290 bolivianos, antes se podía comprar con 160 bolivianos.



Mientras que marcas como Leticia y Princesa, ambas de origen boliviano, cuestan entre 160 y 180 bolivianos, anteriormente su precio variaba entre 150 y 160 bolivianos, según las mismas comerciantes consultadas.



Para está gestión, las bolsas de harina, de diferentes marcas, entre ellas Espiga 000, Trigal, Emapa, Princesa, de una arroba se incrementaron a diferencia de años anteriores, debido a que la gente ya no realiza masitas ni tantawawas (figuras de pan) en grandes cantidades, sino solo para su consumo familiar, relataron las vendedoras de abarrotes que califican como "normal" el alza de precios en esta temporada.



El azúcar



Este producto sufrió un incremento de forma leve, ya que el quintal se oferta entre 260 (Bélgica), 190 (Guabirá) y 200 bolivianos (El Hogar), antes se podía encontrar en 240, 160 y 180 bolivianos. La arroba está entre 60 y 70 bolivianos.



La manteca, el queso y huevos



En el caso de la manteca vegetal, a granel la libra se comercializa en siete y nueve bolivianos, el precio "normal" estaba entre 4,50 y cinco bolivianos. El mismo producto de la marca Karina de un kilo se vende 10 y 10, 50 bolivianos, el precio anterior nueve bolivianos.



Mientras que el huevo mantiene sus costos, la unidad está entre 0,60 (pequeños) y 0,80 centavos (grandes). Los de origen criollo se venden a 1 boliviano, aunque se prevé una subida estos días a 1,50 bolivianos.



El queso



Este ingrediente, considerado importante para la elaboración de masitas, sobre todo para empanadas, se vende entre 17 y 20 bolivianos (los grandes), su costo regular es entre 15 y 18 bolivianos. Los más pequeños cuestan entre cinco y 10 bolivianos, antes se vendían a siete.



Las comerciantes consideran que es habitual el alza de estos ingredientes en esta temporada y aseguran que el precio se normalizará a partir de la segunda semana de noviembre.



Producto derivado del lácteo



Sin embargo, la población mostró su descontento con el incremento de los productos y pidió la intervención de las autoridades competentes para evitar que siga ocurriendo esa situación.



"Cada año hacen subir los precios a su gusto ¿Dónde está la Alcaldía para controlar? Después ya no bajan y es peor para Navidad y Año Nuevo. No pueden lucrar de esa forma", señala, José Luis Sánchez, un comprador.



Otras personas consultadas también criticaron el incremento de los insumos para la elaboración y exigieron que las autoridades controlen a diario a los comerciantes.