Spotify será mejor en su versión gratuita; conoce los cambios que traerá

Según algunas filtraciones, la aplicación móvil Spotify está preparando cambios donde está incluida la versión gratuita y es vista como una estrategia para atraer a nuevos usuarios al sistema de música que es popular, mayormente, entre los jóvenes.

Se espera que para la siguiente semana los cambios sean implementados y ya se expusieron algunas imágenes que revelan algunas opciones de la versión premium de la app para quienes la usan sin pagar.

En líneas generales, el aspecto visual seguirá siendo el mismo. No obstante, en el tema de listas de reproducción podrán escucharse de forma ordenada y no aleatoriamente como se encuentra en la actualidad, según informa el portal tecnológico de Xataka.

Asimismo, la disposición de la información de la canción que se está reproduciendo también presentaría cambios, al igual que la sección de búsquedas con botones para cada estilo musical o sección (listas basadas en estados de ánimo, en la región o según alguna actividad que se esté realizando).

Además del botón de 'Radio', el medio internacional The Verge señala que otro que no va más es el botón 'Explorar' ('Browse'). No obstante aparecerá uno nuevo bajo el título Premium para llamar a más usuarios a suscribirse a la app. De momento, solo queda esperar para ver los cambios.