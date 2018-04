Se le rompió el vestido en entrevista en directo, pero todo continuó

Supo salir del paso. La actriz Jenna Fischer se vio en una incómoda situación cuando se le rompió el vestido en el programa de entrevistas de Jimmy Kimmel. sin embargo, adoptó una medida poco convencional para continuar como si nada hubiese pasado.

La intérprete, conocida por su papel de Pam en la serie 'The Office', sufrió un problema minutos antes de aparecer en 'Jimmy Kimmel Live', el 'late-show' del cómico y presentador en la cadena ABC, por lo que tuvo que cambiar a última hora de 'outfit'.

Fischer apareció en escena con una toalla alrededor de su cuerpo y portando un elegante vestido rojo granate en sus brazos, mientras sonreía y saluda.

"La verdad es que iba un poco justa de tiempo, y mientras me estaba vistiendo se me rompió la cremallera del vestido. Entonces, me asusté. No tenía otra cosa ni tampoco tiempo. El show debe continuar", dijo la actriz antes de iniciar la entrevista.

Su extravagante forma de vestir ante Kimmel se hizo viral en seguida, y las redes no tardaron en aplaudir la espontaneidad de Fischer y en crear sus propios memes.

No es la primera vez que ocurre una situación poco común en esta clase de programas 'late-shows'. La pasada semana, el también actor Sean Penn se presentó drogado a una entrevista con Stephen Colbert, algo que el mismo Penn admitió.