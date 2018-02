Samuel no ve error en su tuit sobre el polémico dibujo de la virgen

La publicación que el empresario y político Samuel Doria Medina realizó en su cuenta de Twitter el sábado pasado y que lo puso en las últimas 48 horas en el ojo público no tiene "un error", según justifica el mismo Doria Medina que ha querido aclarar la situación explicando: "Nunca he dicho que el cuadro mi tuit sea el de la polémica que envuelve a Paco. He hecho un reconocimiento a ella como pintora, acompañando una imagen que otro artista pintó".

Para comprender. ¿En qué momento ingresa Doria Medina a la polémica del dibujo de la virgen en tangas? El empresario publicó un tuit apoyando a Rilda Paco, cuyo dibujo de la Virgen del Socavón en paños menores ha calentado los ánimos de varios sectores, incluso el gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, amenazó con seguirle acciones legales y este martes, en Santa Cruz, un grupo de residentes orureños marcharán desde el Cristo Redentor hasta la catedral como un acto de desagravio para con la virgen.

El polémico tuit de Samuel Doria Medina

El texto de tuit (imagen de arriba) no fue el objeto de las críticas, sino la imagen que acompañó; no era la de Rilda Paco sino de otro artista, Abel Bellido Córdova, que replicó a su estilo el polémico dibujo de la virgen.

El dibujo de Abel Bellido Córdova

Samuel dice que hay quienes sí han entendido su mensaje como es el caso de una tuitera, @suybell007, que escribió: "La pintura de Rilda Paco ya se ha hecho tan famosa, gracias a la censura oficialista que ya hay caricaturas artísticas del cuadro. Como la de Abel Bellido Córdova, que Samuel la publica en su tweet".