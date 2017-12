El brasileño Ronaldo Nazário, 'o Fenómeno', considerado como uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol, reveló hace poco en una entrevista en quién se inspiró ese llamativo corte que lució en la final del Mundial de Corea y Japón en 2002. Aquel día, Ronaldo apareció rapado, excepto en la parte frontal.

Marcó dos goles y le dio el título a Brasil

Brasil superó a Alemania con dos goles de Ronaldo y su look se convirtió en tendencia mundial. "Me daba mucha risa ver a los niños con el corte por las calles de Brasil, yo la verdad no lo hice para ser tendencia", dijo en la entrevista, pero en realidad ese corte se convirtió en una 'revolución mundial'.

El corte lo llevó incluso hasta Neymar, que hoy brilla en el PSG. En realidad, Ronaldo dijo que se inspiró en un conocido personaje de dibujos animados en su país llamado Cascao. Al 'fenómeno' le agradaba el personaje y lo seguía cada vez. No dudó en hacerse el corte para la final pero jamás imaginó que causara una revolución.