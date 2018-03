Rihanna arremete contra Snapchat por trivializar la violencia machista

En los últimos días, diferentes usuarios criticaron el anuncio alojado en Snapchat de un juego titulado 'Would you rather' en el que se instaba a los internautas a elegir sobre abofetear a Rihanna o darle un puñetazo a Chris Brown

Rihanna arremetió este jueves contra Snapchat