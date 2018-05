Reveló el final de Avengers: Infinity War hace un año y nadie le prestó atención

Sólo para quienes vieron la película: tal vez este ha sido el mayor spoiler de los últimos tiempos y viene de parte de uno de los protagonistas de Avengers: Infinity War. Mark Ruffalo, el actor que da vida a Hulk en el universo de Marvel, reveló hace un año un hecho tracendental de la película: la parte final.

No obstante, cuando dio esta noticia, durante una entrevista con el programa 'Good Morning America' en julio de 2017, todos pensaron que era una broma. En ese momento Ruffalo estaba junto al actor Don Cheadle, quien es Máquina de Guerra en la cinta.

El entrevistador aprovechó para hacer algunas preguntas a Ruffalo sobre Thor: Ragnarok, película que no se estrenaría hasta cuatro meses después. El actor detrás de Bruce Banner comentó que en la película “viajaría a Asgard junto a Thor para salvar” la tierra del dios del trueno.

Durante sus comentarios, Cheadle ya se notaba incómodo. Ruffalo estaba diciendo un poco demasiado.

En la instancia, Mark reveló un spoiler del final de Thor: Ragnarok al decir "Las cosas no terminan bien para los héroes".

Sin embargo, las cosas fueron a peor, dado que Ruffalo soltó una bomba con el mayor spoiler en la historia del universo cinematográfico de Marvel:

Good Morning America (GMA): ¿tienen éxito [al salvar Asgard]?

Mark Ruffalo (MR): No puedo... ¿puedo decir?

Don Cheadle (DC): ¡No!

MR: ¿Puedo darles un pequeño adelanto?

DC: Yo no diría mucho... pero puedes decir todo lo que... Quiero decir, es tu [decisión]...

MR: Déjame decir solo que al igual que cualquier otra película de Marvel... [Thor: Ragnarok] no termina bien para los superhéroes...

GMA: Eso es cierto, en las películas siempre alguien muere o termina muy mal herido.

MR: Espera a que veas la siguiente [Avengers: Infinity War]... La mi– Todos mueren.

DC: ¡Amigo!

MR: No, no... no todos... ¿Podemos cortar esto?

Pero eso no fue todo, ya que Cheadle lo retó, entonces Mark intentó retractarse con un "no mueren todos", lo que claramente empeoró la situación.

Dale un vistazo:

Pero no podía ser posible. Todos en internet se negaron a aceptar que Ruffalo hubiese hecho tal revelación por error. “Debe ser una broma”, “una manera de confundir al público”. “Jajaja, fake! Marvel no permitiría que Ruffalo dijera esto sin tener un plan detrás”. Tras ver Infinity War, la realidad es otra: efectivamente (casi) todos los personajes de Marvel desaparecieron en la película, aunque claro está que suceden otros hechos importantes. Para verla.