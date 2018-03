Buscar la fama le salió caro. Si bien algunos influencers, bloggers y youtubers muestran que sus trabajos son rentables. En este caso, la publicista Lissette Calveiro vio una oportunidad para convertirse en estrella de lnstagram.

Sin embargo, ella no se imaginó que esta iniciativa, acompañada de su mudanza de Miami a New York, la llevaría a la ruina.

Winter, who? ☀️ Una publicación compartida por Lissette Calveiro (@lissettecalv) el Feb 17, 2018 at 3:21 PST

Según contó en un artículo de The New York Post, Calveiro comenzó a hacer compras mensuales de un valor de 200 dólares, a fin de no ser vista usando la misma ropa y accesorios.

Otra fuente de gastos para la aspirante a influencer fueron los viajes. "Un montón de los viajes que hice en 2016 fueron estrictamente para Instagram", cuenta la joven de 26 años.

Al final, los gastos se hicieron insostenibles y Lissette terminó con una deuda de 10.000 dólares y se vio obligada a replantear su modo de vida.

(not) #NYFW Una publicación compartida por Lissette Calveiro (@lissettecalv) el Feb 8, 2018 at 9:59 PST

Se mudó a un departamento con una amiga, en el que debíó pagar el mismo dinero que gastó en un solo viaje -para vivir durante un mes- donde únicamente quiso mostrarse en un concierto de la cantante Sia.

"Nadie habla de sus finanzas en Instagram. Me preocupa cuándo veo a las chicas preocupándose por su imagen", sostiene Calveiro. "Estaba viviendo una mentira", sentenció.