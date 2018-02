¿Que ocurriría en la Tierra si fuera plana?

La Tierra es redonda, la ciencia desde hace cientos de años lo ha dicho y comprobado con todo tipo de estudios e investigaciones. Sin embargo, en pleno siglo XXI hay gente que cree que no es así, a pesar de las pruebas científicas que están a nuestro alcance.

La Flat Earth Society es una organización convencida de que la tierra no es redonda y que incluso ha planteado un nuevo modelo del sistema solar. Esta organización también alimentó la creencia de que el hombre nunca ha llegado a la Luna.

¿Qué pasaría entonces si la Tierra en realidad fuera plana?, el blog del Observatorio Terrestre de Lamont-Doherty responde a la pregunta.

Primero que nada, tal vez hubiera sido imposible la creación de la vida como la conocemos. La gravedad sería completamente distinta, empujaría todo hacia el centro del disco, provocando que el agua sea atraída hacia allá y que los árboles crezcan en diagonal, en dirección opuesta al centro. Caminar sería imposible porque se sentiría como una pendiente que cada vez se hace más empinada y que recién cuando uno llegue a las puntas se sentiría normal de nuevo.

También saldríamos disparados del sistema solar en línea recta, debido a que la gravedad del sol no se ejercería de la misma forma sobre la Tierra. Los satélites artificiales no serían posibles y no habría eclipses, estaciones y otros fenómenos.

Al ser plano no tendríamos un centro definido, y tampoco un campo magnético ni atmósfera. Es decir que las partículas del sol quemarían el planeta sin ningún problema. No habría movimientos sísmicos, así que cuerpos montañosos como las cordilleras serían imposibles de explicar. Los viajes en avión serían mucho más largos y complicados de realizarse.

El canal de Youtube VSauce lanzó un video hace un par de años que explica más a fondo la teoría, sus orígenes y pruebas para refutarla.