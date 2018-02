Preguntó a su padre qué significa XD por WhatsApp y esto pasó

Los emoticonos no pasan desapercibidos ni por jóvenes ni por adultos al momento de usar WhatsApp. Sin embargo, no conocer el uso de algunos puede causar más de una carcajada o metenernos en problemas.

En esta ocasión, un padre de familia fue el protagonista en un diálogo con su hijo, al que le pide que regrese a casa colocando al final de la frase 'XD', que se suele utilizar para dar vida al emoticon de la carita que se ríe a carcajadas. La X representa los ojos cerrados y la D, una boca riendo.

De inmediato, el hijo le pregunta a su progenitor si realmente sabe el significado de XD, a lo que el padre responde, con aparente seguridad, que significa “Por Dios”.

El xD es un emoticono comúnmente usado en Internet para expresar risas o carcajadas.

Así como estos también existen otras abreviaciones utilizadas en redes sociales que te presentamos a continuación:

LOL: “Laughing Out Loud” que viene a significar algo así como (riéndome a carcajadas). Utilizamos esta abreviatura cuando consideramos algo realmente gracioso.

BFF: Aquí podemos hablar de una abreviatura muy utilizada entre los adolescentes como es “Best Friend Forever” (Mejores amigos para siempre) cuando la amistad traspasa fronteras y los amigos ocupan nuestras 24 horas del dia.

WTF: “What The Fuck” se usa para una situación de asombro o desconcierto, que sería como decir ( ¿Pero que demonios? O ¿Que narices?). Realmente se suele utilizar en sustitución de una palabra mas grosera.

TT: Esta es muy posible que la conozcas ya que a día de hoy sigue siendo muy utilizada en Twitter. Se conoce como “Trending Topic” (Tema del momento). Esta abreviartura se utiliza en la red social Twitter para conocer que términos o palabras son los comentados o retuiteados del momento.

OMG: Expresión muy popular también para expresar asombro “Oh My God” (Ay dios mío, oh dios mío) Algunos prefieren traducir la g por Gosh (fantasma) para de este modo no utilizar el nombre de Dios en vano.

FML: Muy conocida también su abreviación en castellano ADV “Fuck My Life” o “Asco De Vida” son las dos traducciones que sacamos de esto. No es realmente una bonita abreviatura, pero si muy utilizada.