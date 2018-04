¿Por qué en este país azotan a parejas que se dan amor en público?

Tres hombres y cinco mujeres fueron azotados por "violar la ley religiosa al mostrar afecto en público o por ofrecer servicios sexuales 'online' en la provincia de Aceh (Indonesia), según el reporte de la agencia AFP.

Las autoridades procedieron a castigar en público con azotes a estas personas por una violar la ley islámica que prohíbe estos actos, de acuerdo con el informe.

El castigo tuvo lugar frente a una mezquita en la capital, Banda Aceh, ante los ojos de más de 1.000 espectadores que "se burlaron y gritaron insultos" a los condenados.

La escena tuvo lugar solo una semana después de que la provincia se comprometiera a no llevar a cabo más castigos públicos y prohibió que fuesen grabados para ser difundidos después.

Por su parte, el vicealcalde de Banda Aceh, Zainal Arifin, defendió que lo ocurrido este viernes no tuvo intención de desafiar las nuevas normas. "Entendemos que la regulación aún no ha entrado en vigor y la prisión aún no está lista para ejecutar la pena de azotamiento por eso todavía lo estamos haciendo" en público, señaló Arifin, según el informe del portal RT.

La provincia de Aceh es una de las más conservadoras de Indonesia, y la única que aplica la 'sharía', o ley islámica relativos a la conducta islámica. Alrededor de 98% de la población de este territorio es musulmana y está sujeta a la ley religiosa, que prevé este tipo de castigos con azotes.

Los grupos de derechos humanos ridiculizan esa práctica de castigos como cruel. El año pasado el presidente Joko Widodo pidió el fin de esa práctica de castigos en Aceh.