Por falta de tribunal, el Consejo pasa el caso del docente al Departamento Legal

El Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno resolvió ayer, en una sesión extraordinaria, tres puntos respecto al caso de racismo y discriminación en el que presuntamente incurrió el docente Juan Carlos Herrera Melgar: confirmar suspensión temporal, solicitar un informe médico sobre su estado de salud al Seguro Universitario y remitir los actuados al Departamento Legal de la universidad para que esta instancia tome las providencias ante la falta de un tribunal competente, elevando un informe final al Ilustre Consejo Universitario.

Según lo expuesto en la reunión, ningún ente universitario está habilitado para procesar al docente, excepto el tribunal facultativo, que no está en vigencia debido a que su periodo legal feneció. Hubo la moción de pedir al ICU que conforme de inmediato el nuevo tribunal, pero en la sala otras voces advirtieron que ese nuevo organismo no tendría legitimidad tomando en cuenta que la ley no es retroactiva para estos casos.

Versión del decano

Se cuestionó al decano de la Facultad de Derecho, Manfredo Menacho, por qué no se actuó con más firmeza cuando en 2014 recibió una denuncia de maltrato contra el mismo profesor. La autoridad dijo: “Mandé la carta al director de carrera, que tenía que exhortar al profesor. Seguramente hubo conciliación, es así no solo con ese profesor, sino con muchos profesores de los 250 que tenemos en la facultad.

El informe que me dio el director de carrera fue que habló con él y hubo un compromiso de mejorar su comportamiento; se ve que no se arregló la situación y creo que empeoró”.

Los universitarios, representados por Yerko Áñez, secretario del Centro de Estudiantes de Derecho, señalaron que quieren la destitución del docente Herrera, que ahora está internado en un centro de salud mental. La Fiscalía espera su recuperación para citarlo a declarar.

ENTREVISTA



“Se investigará y habrá sanciones; esto no va a quedar impune”



La principal autoridad de la universidad más grande del país habló del caso de racismo de forma exclusiva con EL DEBER



Berthy Vaca Justiniano



Saúl Rosas, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, concedió una entrevista exclusiva a EL DEBER, en la que exteriorizó su sentir sobre el accionar del docente de la carrera de Derecho, Juan Carlos Herrera, actualmente procesado por los presuntos delitos de racismo y discriminación al denigrar dentro del aula a tres estudiantes.

La autoridad universitaria fue categórica al afirmar que no se tolerará otro caso similar al cometido por el profesor Herrera y adelantó que no quedará impune, puesto que los antecedentes pasaron al Departamento Legal de la Uagrm.



¿Cuál es su palabra sobre el caso del profesor Herrera?

Cuando tomé conocimiento del hecho lo primero que hice fue instruir una investigación; mandé la comunicación interna número 219 para que el Departamento Legal realice las investigaciones correspondientes.



¿Cómo se selecciona a los docentes de la Uagrm?

El Consejo Facultativo es la instancia que contrata a los profesores, los evalúa, les toma examen; el rector está pendiente de todos los temas, pero no participa directamente porque la universidad es una institución muy grande; por lo tanto, las facultades son unidades que tienen total autonomía para el manejo de la parte académica. Procedemos a las evaluaciones permanentes de los profesores con la participación de los estudiantes y, evidentemente, por la cantidad de profesores, pueden presentarse algunos casos muy especiales, como este, pero hemos accionado en el momento oportuno.



¿Cómo se explica que un docente con trastorno sicótico esté dando clases, además de que en 2014 tuvo una denuncia por el mismo

comportamiento?

Tenemos un reglamento universitario que controla el accionar de los diferentes profesores. Es inaceptable que pudiera darse un trato de esta naturaleza, el buen profesor es aquel que da un buen trato al estudiante, los motiva porque indudablemente hay que apoyar al estudiante.



¿No cree que hubo un poco de dejadez en la facultad con este caso, considerando los antecedentes desde 2014?

Evidentemente tenía que haberse hecho el seguimiento; las direcciones de carrera, los consejos facultativos y los decanos son los responsables del manejo académico de las diferentes facultades. Tiene que hacerse un control estricto al profesor universitario, al que le damos absolutamente todas las condiciones. Recibe su salario puntualmente, es categorizado y tiene una estabilidad total. El que ingresa con un examen de competencia tiene la certeza, la seguridad y estabilidad laboral absoluta; por cuestiones políticas, por cambio de rector, no se puede retirar un profesor. Tiene el respaldo, pero también tiene que responder y evitar estos problemas.



¿A partir de este caso se piensa implementar otro filtro para controlar a los docentes?

Por supuesto, vamos a aprobar en el Consejo Universitario un reglamento; es importante para estos casos. Tenemos que ejercer un control al profesor universitario porque somos responsables de la formación de los profesionales. Esto indudablemente nos va a servir como una llamada de atención para tomar todas las precauciones necesarias. Esto no puede volver a ocurrir en una universidad tan importante; soy categórico, estoy absolutamente en desacuerdo con esto y tiene que enmendarse, tiene que corregirse. No es posible que se dé maltrato al estudiante, peor con esos términos que se han utilizado, esto definitivamente tiene que terminar en nuestra universidad.



¿Usted cree que hay más casos de racismo en la universidad?

Yo por lo menos no he tenido una denuncia concreta. Si hay alguna denuncia, que llegue a mi oficina, inmediatamente voy a actuar. Yo no conozco un hecho similar, es la primera vez que ocurre algo de esta naturaleza. Evidentemente es un caso aislado y si hay otro, lo que tienen que hacer los estudiantes es denunciar, que denuncien al Rectorado, nosotros vamos a hacer las investigaciones correspondientes.



¿Por qué no funcionan los tribunales?

Inmediatamente se los hará funcionar. Creo que esto ha servido como una llamada de atención para poder enmendar esto y hacer funcionar los tribunales.



Por más que se conforme el tribunal, no le competerá procesar al profesor...

Se lo pasará al Departamento Legal; se tiene que establecer la sanción que corresponda. No podría afirmar cuál será el resultado, pero creo que es un gran adelanto la suspensión. Un error de esta naturaleza no puede darse nunca más en una universidad tan importante.



¿Ha causado daño a la universidad?

Es un caso aislado, en la universidad hay 1.870 profesores y 110.000 alumnos. Un caso aislado no puede afectar a la institución; es un tema personal que se investigará y habrá sanciones, esto no va a quedar impune.