Avicii, uno de los DJ más famosos del mundo que contribuyó al éxito global de la música electrónica, murió el viernes en Omán a los 28 años, dijo su representante.

Dos años después de su retiro a una edad inusualmente temprana, el DJ sueco fue hallado muerto en Mascate, capital de Omán, donde se encontraba de visita, informó un comunicado sin precisar las causas de su fallecimiento.

Según informaciones de la televisión sueca SVT la policía de Oman no ve sospechas de que haya habido un crimen, aunque se niega a dar las verdaderas razones.

"Tenemos todas las informaciones y sabemos lo que pasó, pero no lo vamos a decir a los medios", dijo un portavoz de la Policía omaní.

DJ Avicii habría sufrido problemas de salud durante varios años, entre ellos una pancreatitis aguda, "en parte debido al consumo excesivo de alcohol", asegura hoy el medio especializado Variety.

Nacido en Estocolmo el 8 de septiembre de 1989, Avicii alcanzó relevancia mundial como DJ y productor de música electrónica gracias a su canción "Levels", que en 2011 se convirtió en un enorme éxito.

La trayectoria de Avicii incluye otros temas muy populares como "Wake Me Up" o "Hey Brother" y discos como "True" (2013) o "Stories" (2015).

El DJ sueco, que actuó como estrella en festivales por todo el mundo, fue muy conocido por colaborar con grandes artistas como Coldplay en "A Sky Full of Stars", David Guetta en "Sunshine", Lenny Kravitz en "Superlove", Robbie Williams en "The Days" o Rita Ora en "Lonely Together".

En 2014 firmó "Dar um Jeito (We Will Find a Way)", el himno oficial del Mundial de Fútbol celebrado en Brasil, junto a Carlos Santana, Wyclef Jean y Alexandre Pires.