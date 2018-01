Pokémon GO dejará de funcionar en iPhones

Esta jornada se reveló una mala noticia para los aficionados de Pokémon GO que juegan desde su iPhone, pues esta App dejará de funcionar en los modelos 5 y 5c, debido a que el soporte no será compatible con los equipos que no son compatibles con el sistema operativo iOS 11.

De acuerdo con el sitio ADN, ambos dispositivos, el iPhone 5 y 5c, no funcionan con iOS 11, por lo que no podrán jugar a partir del 28 de febrero.

La única solución para seguir utilizando Pokémon GO es pasar a iOS 11, puesto que en la fecha anteriormente señalada se llevará a cabo la actualización, que en caso de no poder aplicarla los usuarios no podrán ingresar a sus cuentas, Pokémonedas, entre otras opciones.