La compañía Huawei lanzará su propia plataforma de contenido audiovisual "con un formato similar a Netflix" en el primer trimestre de 2018, anunció en una rueda de prensa el vicepresidente de Planificación de Tecnología de la Información de la entidad, Javier Esplugas.

El plan de lanzamiento de este espacio, denominado Huawei Vídeos, "tendrá a España e Italia como los dos puntos de partida en Europa en el periodo de prueba", explicó Esplugas en las jornadas Huawei Eco-Connect Europe 2017 que se están desarrollando en Berlín.

Posteriormente, la compañía ampliará de forma progresiva la cobertura al resto del mercado, y de la misma forma que en China, donde el sistema ya se encuentra operativo, será compatible con los dispositivos Huawei y Honor, cuyos usuarios podrán acceder a esta "alternativa a la oferta existente en el mercado" a través de una versión gratuita y otra de pago.

Este proyecto, que no tendrá espacios publicitarios en ninguna de sus versiones, busca "reforzar la marca, diferenciarse de la competencia y dar valor a los terminales", apuntó el experto.

Además de su presencia en teléfonos inteligentes, "será compatible con otros dispositivos con otros tipos de pantallas", aunque la finalidad "no es conquistar el salón de casa, a no ser que sea a través de la conexión con el teléfono", reconoció Esplugas.

En cuanto a la variedad de series y películas que ofrecerá, según estudios de la compañía, "una de las quejas más habituales de los usuarios de plataformas como Netflix es la falta de actualización del catálogo", señaló este experto, por lo que "la frecuencia de renovación de los contenidos de Huawei Vídeos será clave en este proyecto".

En este sentido, la entidad contará con películas y series nacionales e internacionales, pero sobre todo con "contenido personalizado y de carácter local", por lo que ya está cerrando acuerdos para emitir espacios producidos, por ejemplo, por la corporación audiovisual española A3Media o la compañía internacional Under The Milky Way, entre otras.

Los usuarios de esta plataforma, cuyo precio aún no se ha determinado aunque "será similar a las que ya están presentes en el mercado", también tendrán la posibilidad de descargar contenidos para visualizarlos sin necesidad de estar conectados a la red de internet.