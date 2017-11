Los consejos estándar a la hora de alquilar un apartamento suelen ser: prueba todos los grifos, ventanas y electrodomésticos; visita el vecindario varias veces durante varios días, en diferentes momentos del día para medir el nivel de ruido; pasa un rato en el portal y pregunta a los inquilinos actuales si les gusta vivir allí. EN el portal Gizmodo se hicieron la consulta y un experto en el rubro de inmuebles, ayudó a responderlas, aquí te las dejamos:

¿Cuánto tiempo llevas alquilando este apartamento?

Esta es una gran pregunta para romper el hielo por dos razones:

Te da algo de que hablar con el propietario/administrador de la propiedad en la caminata desde el portal o la oficina hasta el departamento.



Si permaneces en silencio cuando el propietario/administrador de la propiedad termina de hablar, es probable que empiece a hablar nuevamente para llenar el silencio, y lo que diga podría ser muy interesante. (“Este departamento ha estado vacío por un tiempo porque...”)



Esta pregunta es el equivalente al “háblame de ti” de una entrevista de trabajo, excepto que esta vez, tú eres el entrevistador. Al igual que la pregunta “háblame de ti”, puedes aprender mucho de la forma en que responde la otra persona: ¿es entusiasta? ¿Pesimista? ¿Crítico? ¿Evasivo?

¿Los demás inquilinos están aquí a largo plazo?

Esta pregunta no va tanto por el volumen de negocio del barrio o el edificio como por el tipo de personas que viven en él. ¿Son en su mayoría estudiantes? ¿Profesionales jóvenes? ¿Familias? ¿Personas mayores?

Esta es también otra buena forma de medir la personalidad del propietario. “Tenemos grandes inquilinos que han estado aquí durante años” es muy diferente a “algunas personas, creo que nunca se irán”.

Se admiten mascotas, ¿verdad?

Esta es otra pregunta abierta que te dará mucha información si solo escuchas. Un administrador de la propiedad puede decirte que las mascotas de algunos inquilinos son ruidosas, por ejemplo, o puede quejarse de personas que no recogen las heces de sus perros. Tal vez tu propietario hablará sobre el inquilino que deja que su gato corra por los pasillos (si es un edificio). Lo que sea que digan sobre las mascotas, asegúrate de que va bien contigo.

¿De qué servicios soy responsable y cuánto cuestan al mes?

Casi todos los propietarios te dirán qué servicios públicos son tu responsabilidad y cuáles son suyos. Sin embargo, no todos los propietarios sabrán cuánto pagan sus inquilinos por sus facturas de electricidad, y eso es una posible señal de alarma.

Un buen propietario/administrador de la propiedad entenderá que quieras saber el costo real de la vida en su propiedad, y tendrá los rangos de precios de los servicios públicos listos. Si tu propietario potencial no tiene esa información, o peor aún, dice algo como “nunca he pensado en ello”, sabrás que esta persona no pasa mucho tiempo considerando las experiencias cotidianas de sus inquilinos.

Si aparece una fuga de agua en algún grifo, ¿cómo funciona el mantenimiento?

Puedes abrir y cerrar la llave del agua todas las veces que quieras, pero lo que realmente quieres saber es qué sucede cuando los grifos se rompen.

Todos los propietarios/administradores de propiedades tienen su método para el mantenimiento, pero hay una gran diferencia entre “tenemos un tipo llamado José, llámalo y él te ayudará” y “solucionamos la mayoría de los problemas en 24 horas. Llama a este número/completa este formulario online y haremos que alguien de nuestro personal de mantenimiento lo revise de inmediato”.

¿De qué tipo de insectos debería preocuparme?

Todos sabemos que la vida comunal a veces viene con bichos, pero no quieres preguntar: “¿hay cucarachas en este edificio o casa?”

Formular la pregunta reconociendo que comprendes que los apartamentos a veces tienen insectos es una buena forma de fomentar la empatía con el propietario/administrador de la propiedad, que a su vez será más abierto acerca de los insectos que el apartamento pueden tener o no tener.

¿Cómo funciona el tema de la basura y el reciclaje?

Algunos complejos de apartamentos te facilitan la eliminación de la basura y los materiales reciclables. Otros lo hacen muy difícil. ¿Los contenedores de basura, contenedores de reciclaje y contenedores de compost están ubicados cerca del edificio, o tendrás que llevar tus bolsas de basura a otra parte del complejo de apartamentos?