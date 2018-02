Ante una posible visita anunciada del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al Perú. El presentador de televisión, Andrés Hurtado, tildó al mandatario de "imbécil y guiñapo".

El personaje recordó que cuando intentó viajar junto a 252 niños de Venezuela fue detenido por la autoridad de ese país. "El tema fue que un peruano fue ayudar a Venezuela y vino un imbécil, un descerebrado me mandó a meter preso", indicó Hurtado.

Andrés Hurtado expresó que él no podía permitir que Maduro ingrese a Perú. "Un hombre asqueroso reconocido mundialmente como un decrépito venga a mi país. La pregunta es ¿a qué..?", dijo el conductor de televisión.



Además, afirmó que Maduro no debe venir al Perú porque considera que su presencia no suma. "¿Por qué dejarlo? Un presidente que no tiene dignidad, ni principios de ayuda a su prójimo, ¿a qué vienes al Perú?", preguntó Andrés Hurtado.

El presentador amenazó con perseguir a Maduro si vista Perú. "Yo lo voy a seguir cielo, mar, tierra. Me meterán preso, voy a luchar por mis propios valores y mis hermanos venezolanos. Es una burla para todos los peruanos", expresó.

Nicolás Máduro puede no asistir a la VIII Cumbre de las Américas, la reunión se realizará en Lima el 13 y 14 de abril y tendrá como título “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. “El presidente pretendía asumir puntualmente para defender la soberanía de nuestra América Latina y caribeña, y para reunirse con el combativo pueblo del Perú”, según fuentes del Gobierno venezolano