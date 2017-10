¿Perdiste tus documentos?, encuentra una ayuda aquí

Lo que comenzó como un pedido clamoroso de ayuda en las redes sociales por parte de una joven que extravió sus documentos, ahora se ha convirtiendo en una cadena importante de respuesta social de parte de miles de personas que a través del grupo 'Extravié/Encontré documentos en Santa Cruz', brindan un servicio a la sociedad.

La idea surgió luego de que Alejandra Arnez, creadora de este grupo de Facebook, perdiera un archivador con documentos que contenía información sobre su universidad. Ella pidió ayuda a sus conocidos y fue así como comenzó esta campaña viral que luego de unos días, terminó con la feliz noticia de que una persona identificada como Ramiro, la contactara para devolver su fólder.

Motivada por su experiencia se vio en la obligación moral de devolverle a la sociedad lo que hicieron por ella. "La fe mueve montañas. El señor me demostró que lo de buena gente no es de dientes para fuera, 'Hoy por ti, mañana por mí', no solo es un dicho, sino que se lo puede hacer un estilo de vida", mencionó esta joven universitaria que se prepara para defender su examen de grado de Comunicación Social.

Dentro del grupo y a quienes deseen publicar (antes deben hacerse miembros) se les pide:

- Proporcionar la mayor cantidad de datos del objeto extraviado y del lugar dónde se crea o se suponga fue dejado u olvidado.

- Nombre del propietario, perfil y\o números de referencia.

- Fecha exacta y la hora aproximada.

- Dar aviso cuando el objeto fuera encontrado.

- Mantener un alto sentido de respeto en los mensajes y comentarios.

(Aquí puedes ingresar a la página de Facebook de este grupo)

El inicio de todo