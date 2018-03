Pareja usa un mortero como juguete sexual y el resultado es fatal

En Arequipa, la causa que provocó la muerte de una mujer ha sorprendido a la comunidad. De acuerdo con Panorama, un programa de Panamericana Televisión de Perú, un médico fue acusado de ocasionar la muerte de su pareja luego de realizar una peligrosa práctica durante un encuentro sexual.

A Rubén Valera Cornejo, médico anestesiólogo, la justicia peruana lo procesa por la presunta comisión del delito de feminicidio, tras la muerte de su esposa, Yubitza Llerena de Mendiburu, quien habría fallecido a causa de un extremo juego sexual, la madrugada del pasado 4 de noviembre.

Mire acá el reportaje completo de Panorama:

Javier Arana, jefe de la División de Investigación Criminal en Arequipa (Divincri), dijo a Panorama que el sujeto habría introducido un mortero en el cuerpo de la mujer mientras estaban intimando. La Policía, en su investigación, encontró el objeto en cuestión con rastros de sangre y vello púbico de la mujer.

El jefe policial agregó que el proyectil tenía unos 40 centímetros de largo y unos 6 centímetros de ancho. "Se han encontrado ampollas, anestésicos. Se podría presumir que los ha utilizado para reducir el dolor", comentó.

El médico en su declaración señala que "él y su esposa volvieron a casa luego de haber pasado la noche en una fiesta. En estado embriaguez, tuvieron relaciones sexuales y luego se durmieron, pero –relató– que la situación empezó a tomar otro color cuando él despertó en la madrugada y, al tocarla, sintió frío el cuerpo de su compañera".

“No recuerdo cuántos objetos sexuales teníamos. Tampoco recuerdo las características del objeto sexual que le introduje. Recuerdo que me desperté de madrugada, le toqué el hombro y la sentí fría. Me asusté, pensé que le había pasado algo”, señaló Valera Cornejo, según los registros policiales publicados por el programa Panorama.

La autopsia reveló que la mujer murió a causa de un shock hipovolémico y de una hemorragia externa masiva.

Durante las pesquisas las autoridades examinaron la habitación donde la pareja pasó la última noche y encontraron diferentes juguetes sexuales y el mortero.

El hombre deberá responder por feminicidio y tenencia ilegal de armas. También tiene prohibido salir de Perú. La Policía remitió el caso al Ministerio Público, haciendo la petición de darle al acusado prisión preventiva.