Once reveló que nació con un problema físico

La actriz Millie Bobby Brown, que da vida a Once en Stranger Things, reveló en una entrevista a Variety que padece sordera en uno de sus oídos.

La adolescente de 13 años, que se hizo un hueco en Hollywood, comentó que nació con una pérdida parcial de la audición, pero esta se fue deteriorando rápidamente en su infancia.

"Empecé a cantar y si sueno mal no me importa porque estoy haciendo lo que amo. No tienes que ser bueno para cantar, no tienes que ser bueno para bailar o actuar. Si te gusta, hazlo. Si genuinamente disfrutas haciéndolo, entonces hazlo. Nadie debería detenerte".

Su paso por la serie de Netflix la ha convertido en una de las actrices más aclamadas en las alfombras rojas que pisa, esta joven nacida en Marbella promete seguir dando guerra durante muchos años.