Nuestras amigas las ranas y su gran importancia

Las ranas y sapos son de aquellos animales cuyo papel en la naturaleza está definido. Basta con revisar el libro de ciencias naturales de mi hija de 7 años para entender que estos vertebrados son animales beneficiosos para el humano.

Me estremecen las palabras de algunas autoridades que han ofrecido “ayuda” para deshacerse de las ranas que aparecieron en el barrio Valle Hermoso de la urbe cruceña, principalmente porque los métodos ofrecidos son riesgosos para la salud de los vecinos y están lejos de ser efectivos.

Las ranas son nuestra primera línea de defensa ante la proliferación de vectores como los mosquitos que transmiten el sika, dengue, fiebre amarilla o chincungunya. Se podría agotar las hojas de este diario hablando de las bondades de las ranas, pero basta decir que son aliadas e indicadoras de la calidad de un ecosistema. Dicho de otra manera: si están presentes, tengamos certeza de que el ambiente es apto. Si desaparecieran de nuestro barrio, tendríamos que preocuparnos, porque significaría que el suelo, aguas o plantas están contaminados, posiblemente con agroquímicos.

Se puede decir que las ranas salieron en defensa de los vecinos: tras las lluvias, se dan las condiciones de humedad para que en los curichis de Valle Hermoso los mosquitos se reproduzcan sin medida. Si sumamos la basura en las calles y áreas deshabitadas, la formula se completa.

Las ranas, que también fueron beneficiadas por las últimas lluvias harán su aparición ante la abundancia de insectos para comer. Casi todas las ranas se alimentan de mosquitos y sus larvas, arañas, lombrices, babosas, ciempiés, chulupis, escarabajos, moscas y otros invertebrados.

Seguramente las ranas hibernaron durante la época seca, escondidas bajo la tierra y tras las lluvias salieron, pusieron sus huevos y cumplieron su ciclo reproductivo. La ausencia de sus predadores de sus renacuajos, como los peces, garzas, patos y serpientes también propició la masificación de la población de anfibios, pero esto no es malo, porque estos anuros solo se alimentan de invertebrados y no son una amenaza para los vecinos.

Nuestras amigas las ranas son delicadas, de piel sensible que usan, en parte, para respirar. Han desarrollado glándulas que secretan una sustancia que las protege de bacterias y virus en el agua y el suelo. Esa sustancia de propiedades antibacterianas no es una barrera para los predadores naturales, como aves, peces y ofidios y tampoco tiene ningún efecto en las personas, si llegaran a tocarlas. Aunque algunos señalan que las ranas o sapos pueden lanzar un chorro de orina capaz de cegar a un perro o a una persona, eso es solo un cuento de nuestras abuelas. Las ranas son inofensivas y no plantean ningún riesgo. Algunas veces, han causado enrojecimiento de la piel que entra en contacto con sus secreciones, pero eso se debe más que todo a hongos y bacterias alojadas en las partes menos protegidas de sus cuerpos.

Solo como dato, existen especies peligrosas, incluso mortales, pero no en Bolivia. Esas especies presentan colores llamativos para alejar a sus predadores.

En Valle Hermoso fueron encontradas cuatro especies: Sinax fuscovarius, Physaleamus albonotatus, Hipsiboa sp y Rhinella schneideri. Ninguna es peligrosa, más bien, son las que mantienen a raya a los mosquitos y otros insectos perjudiciales.

Los que se deben estar dando un festín, son los patos domésticos y gallinas del barrio, y ahí apunto una recomendación: no es prudente intentar acabar con las ranas aplicando químicos. Son productos tóxicos que quedan en las vísceras y piel de las ranas y de ahí pasan a sus predadores (patos y gallinas), que a su vez, terminan en la mesa de los vecinos. Los venenos son acumulativos y precursores del cáncer.

Solo queda esperar, la lluvia pasará, las ranas harán su trabajo con los mosquitos y en la época seca volverán a la tierra para esperar la siguiente temporada lluviosa.

Disfrutemos su canto y apreciemos el servicio que nos brindan. Solo comerán insectos dañinos y mantendrán equilibrado el ecosistema que comparten con nosotros. Son nuestras amigas y su presencia garantiza que vivimos en un ambiente saludable.