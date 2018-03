Netflix le paga menos a la reina que a su esposo en The Crown

Aunque no es conocida por su histrionismo, seguramente la reina Isabel II lucharía por mantener su famoso aplomo si supiera que a la actriz que la interpreta en "The Crown" le pagan menos que al hombre que encarna a su marido. Los productores de la serie admitieron el martes que Matt Smith, quien hace del príncipe Felipe en el exitoso drama de Netflix, negoció un mejor acuerdo que Claire Foy debido a que es percibido como un actor de más alto perfil.

No revelaron ningún salario -según publicó Variety el año pasado, Foy cobraba 40.000 dólares por episodio- pero, en un panel en Jerusalén, alegaron que el papel protagónico de Smith en "Doctor Who" de la BBC (2010-2013) había sido el factor decisivo. La explicación no ha apaciguado a los críticos, que argumentaron que la diferencia solo debería haber existido en la primera temporada, antes de que Foy fuera engalanada con premios y aclamaciones.

Por este papel Foy, de 33 años, ha conseguido varias nominaciones en la temporada de premios, incluidos los BAFTA, Globos de Oro, Emmys y Sindicato de Actores (SAG). Ganó dos SAG y un Globo. Suzanne Mackie, una de las productoras del programa, le dijo a la audiencia en Jerusalén que la diferencia se resolvería para la tercera temporada, pero eso no beneficiará a Foy.

"The Crown", que cuesta 7 millones de dólares por episodio, reemplazará a sus protagonistas para el comienzo de la nueva filmación en julio, con Olivia Colman como la reina y un actor aún no anunciado para sustituir a Smith.