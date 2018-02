Multifunción: Nokia vuelve a la vida al clásico teléfono de Matrix

No, no hubo Nokia 9. Sin embargo, el as bajo la manga de la multinacional finlandesa tiene nombre: Nokia 8110. Este viejo conocido, que causó furor hace 20 años, vuelve a ser protagonista y pretende revivir a la vieja guardia de teléfonos móviles.

Aquel celular que en 1998 tenía una pantalla monocromática y era compatible con redes 2G, trae en su regreso todas las características multifunción de un smartphone estándar actual.

El nuevo modelo presume una pantalla curva QVGA de 2.4 pulgadas, procesador Qualcomm 205 Mobile Platform, memoria RAM de 512MB, almacenamiento de 4GB, radio FM, cámara principal de 2 megapixeles y batería de 1500mAh.

El 'banana phone' que se popularizó gracias a su aparición en la película Matrix también tiene una característica propia que es la batería, la cual puede durar hasta 20 días en modo espera, algo impensado en los smartphones de última generación.

Si bien no hay una fecha de llegada a Bolivia, el Nokia 8110 tiene un precio sugerido de $us 100, lo que hace que sea accesible para todos los públicos. Se destacó que apuntan a mercados emergentes.