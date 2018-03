Mujer se duerme en el micro y despierta en el piso

¿Quién no se ha echado una siesta mientras viaja en el micro?, es casi imposible no ver a una persona durmiendo en los vehículos del transporte público, pero lo que pasó en México es de no creer.

La protagonista de este video sabe muy bien de lo que se trata tener un sueño profundo, aunque la manera en la que se despertó la haya convertido en un fenómeno viral en la red.

El video colgado en Facebook muestra a una mujer a bordo de un autobús durmiendo plácidamente, pero al parecer su cansancio la derrotó segundos después y la llevó hasta el piso de la unidad.

De inmediato, la señora se reincorporó asegurándose que nadie la hubiese visto, pero lo que ella nunca sospechó es que su video llegaría a las redes sociales, donde hasta el momento ha reportado más de 28.000 reproducciones.