Mujer de 29 años es virgen y está embarazada

Lauren tiene 29 años y vive en un pequeño pueblo de Canadá. Ella nació con hipopituitarismo, un problema en la glándula hipófisis que le provoca una disminución anormal de las hormonas. Por ese motivo, carece de deseo sexual y eso la llevó a mantenerse virgen.

Sin embargo, Lauren está embarazada de 5 meses, encontró un donante de espermas y será madre soltera, venciendo los prejuicios, informa Vice.

“Sabía que era distinta desde el principio. La gente se reía de mí por estar tan plana cuando a las chicas de mi edad empezaba a salirles el pecho y ya veían todos esos cambios en sus cuerpos”, Lauren dijo Lauren, según la emisora.

Sin embargo, Lauren tampoco descarta tener relaciones en un futuro: “Me gustaría descubrir de qué va esto del sexo. Desde que estoy embarazada, ha habido ciertas ocasiones en las que he sentido que quizás estaría bien tener a alguien con quien salir y practicar sexo”, añade.

De todos modos, Lauren acepta hacer autocrítica: "Soy una persona con bastante ansiedad, entonces creo que si fuese a cenar con alguien, intentaría buscar razones por las que no me gusta esa persona o me convencería a mí misma de ello", según Clarín.

Por último, hay algo que ella deja claro, no está tratando de emular a la Virgen María: "No lo hago por nada religioso. Es sólo que si me decís que no puedo hacer algo, lo haré de todas formas".