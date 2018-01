Mira los memes del pedido de Martínez en el Dakar

El pedido del piloto Leonardo Martínez al presidente Evo Morales de respetar el voto del referéndum del 21 de febrero y la Constitución Política del Estado (CPE) no fueron pasadas en alto por los internautas que empezaron a dedicarles memes, acá te presentamos algunos.

"Señor presidente, señor vicepresidente la mayoría votamos 'No'. Yo cuando entro al Dakar me someto a todas las reglas. No soy político, yo solo le pido señor presidente, respetemos las Constitución, respetemos el 21 de febrero, es lo que yo le pido", manifestó Martínez ante la atenta mirada de Morales y el vicepresidente, Álvaro García Linera, que solo atinaron a escuchar.