Mira donde estaba esta novia que no pudo llegar al altar

Existen momentos de pareja que duran para toda la vida y más si se quedan expuestos en YouTube. El caso de Melissa Rodger es uno de estos quien camino al altar se quedó atascada en el ascensor del hotel en el que se encontraba.

En lugar de tomar las escaleras, la novia optó por el elevador cuyo cierre de puertas vino acompañado de un sonido extraño que la dejó dentro durante 45 minutos, a solo cuatro pisos del lugar de su boda.

Como se ve en el video de YouTube, la desafortunada novia, personal del hotel, familiares y bomberos, empezaron rápidamente las acciones para su rescate.

“Ingresé al ascensor y empezamos a bajar. El aparato empezó a trabarse y pensamos ‘oh qué raro'. Luego las puertas nunca abrieron”, dijo Rodger en conversación con un medio de comunicación.

En medio del problema, quien más le preocupaba era su novio que esperaba por ella en el altar. Le pidió a una de sus damas de honor que le contara lo que pasaba.

Su pareja recibió la noticia minutos después "Su amiga se me acercó y me dijo: no te alarmes, pero tenemos una situación. Melissa está atrapada en un elevador. No sabía que pensar”, mencionó el joven.