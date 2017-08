Mío, mío... y solo mío

Fotos Internet

Emma (3) estaba muy ocupada construyendo castillos en el arenero, cuando un niño, poco más pequeño que ella, se sentó a su lado y quiso participar del juego usando la pala de ella. La pequeña estaba muy divertida jugando sola y no pensaba dejar sus juguetes. El niño quiso arrebatarle la pala y al ver que ella no la soltaba, comenzó a llorar desconsolado. Inmediatamente, la respuesta de la mamá fue: “Emma sé buena y comparte con el niño, has jugado mucho”.

“Todos hemos visto o vivido esta situación. Niños que no quieren compartir el juguete con el cual están jugando y padres que saltan a la escena, para hacer que sus hijos compartan. Sabemos la importancia de enseñar a los niños habilidades sociales positivas que les ayuden a tener éxito en la vida, y compartir es una de ellas, pero ¿es este en enfoque correcto?”, cuestiona Carolina Chacón, coach de padres y de vida.

Cuestiona que si alguien viene y arrebata algo de tus manos, diciendo que lo necesita, como tu celular, ¿cómo reaccionarías? ¿Te enfadarías? La manera tradicional de compartir espera que los niños entreguen algo, el mismo instante que alguien más lo exige. No obstante, nosotros como adultos, esperamos que la gente espere su turno o espere hasta que hayamos terminado. Lo mismo debería aplicarse a los niños.

“No quiere compartir nada”. “Es imposible que preste sus cosas”. Es la queja de algunos padres que se desesperan ante la aparente actitud egoísta de sus hijos. En criterio de la sicóloga Ana Calvo, este comportamiento no es algo anormal. Más bien, explica, es una conducta generalizada especialmente entre los niños entre menores de tres años, que responde a una etapa evolutiva por la que todos pasan. Desprenderse de algún objeto suyo significa perder una parte de sí mismo. “¡Para cualquier persona es imposible hacerlo tan fácilmente!”, afirma Calvo. Para ellos, explica, lo que no está no existe, por eso le cuesta trabajo comprender que las cosas que prestan luego van a volver a sus manos.

¿Pequeño avaro?

La sicóloga Montse Barceló Moreso, en solopadres.com señala que muchos padres se preocupan pensando que tienen en casa a un pequeño avaro que nunca aprenderá a compartir ni a tener en cuenta a los demás. En su criterio, nada más lejos de la realidad, ya que a los niños menores de tres años les resulta muy difícil prestar sus cosas porque las consideran como una parte de sí mismos, hasta el punto de que viven el hecho de dejarlas como si perdieran parte de su propia identidad.



Además, añade, para ser egoísta el niño tendría que haber descubierto a los demás y luego ignorarlos y a esa edad esto aún no ocurre. Más bien el pequeño está inmerso en plena etapa egocéntrica, donde todo gira alrededor de él y es incapaz de considerar las apetencias y las necesidades ajenas.



En este sentido, sugiere que cuando el niño actúe de forma interesada, y pensemos que tiene un comportamiento egoísta, debemos comprender que a esta edad todavía no ha interiorizado valores básicos como la generosidad.



Es algo natural

Calvo resalta que esta conducta puede empezar como al año y medio de edad, cuando surge en ellos un gran sentimiento de posesión, tanto de los objetos como de las personas más cercanas, que hace que se nieguen rotundamente a compartir sus cosas con los otros niños.



Esta actitud no representa un motivo para que los progenitores se preocupen de forma excesiva, porque es algo que responde a la etapa de egocentrismo infantil, durante la que el niño considera que todo gira a su alrededor y que el único punto de vista que existe es el suyo. Por lo tanto todas sus acciones están orientadas a satisfacer simplemente sus deseos, no los de los demás. “Hay que dejar claro a los padres que se trata de una conducta pasajera, que tiene su pico más alto a los dos o tres años, aunque se puede prolongar hasta los cuatro o cinco”, detalla.



No obstante, también es bueno dejar al niño con su juguete. Es bueno enseñarles a comunicar sus necesidades a sus amigos: “Puedes tener este juguete cuando termine de jugar”. Esto enseña asertividad positiva y los ayuda a valerse por sí mismos. ¡Está bien no compartir! Como lo dice la socióloga Heather Shumaker en su libro. “Si tu hijo no ha terminado de jugar con un juguete, está bien que no lo de a otro que lo quiere”.

¿Qué hacer como padres?



La autora del libro Peaceful Parent, Happy Siblings, Laura Markham considera que se debe hacer notar al niño que hay un juguete que el otro quiere y que sería muy noble de su parte prestarlo; lo óptimo es que él niño dé un marco de juego y luego termine la acción con un acto de generosidad y sin competencia.



Compartir, prosigue, es una habilidad social, no es parte del niño y su esencia, por tanto, tal como otras habilidades, se aprenden y se regulan en su intensidad, tú le enseñas al niño a dialogar y no quitar por impulso, a convencer al otro y no a competir por un objeto, a crear un juego en conjunto, a ser sociable, y eso es tarea nuestra mamás y papás, no del niño.



A su vez, Barceló indica que el rol educativo como mediadores es imprescindible para darle a conocer todas las experiencias posibles para que aprenda a su ritmo. “Experiencias como nuestras propias conductas: respetar, amar, compartir, prestar, y nuestras actitudes: tener paciencia, ser coherentes, comprensivos…

Son las que mostrarán un modelo familiar claro para el niño”, aconseja.

Calvo afirma que la labor de los padres es ayudar al niño a comprender que prestar no es lo mismo que perder, que algunas cosas son suyas y otras no, y enseñarle, poco a poco y con paciencia, a ponerse en el lugar de los demás.

Cuando aparecen otros niños y quieren jugar con un objeto de su pertenencia los sermones de que deben compartir y ser generoso no sirven. Lo ideal, recomienda, es aprovechar las situaciones y transformarlas en lecciones y decirles, por ejemplo, llevas mucho rato jugando con el muñeco, es el turno de Mario,

¿te parece?

Quizá a la primera no lo haga y o hay que presionarlos, acota. Hay que dejar pasar un tiempo para que el mismo ceda su juguete. Después los papás deben encargarse de que vuelta a su dueño, diciéndole: ahora te toca otra vez.

Así se ayuda a los niños a respetarse y a conocer ciertas reglas, aunque a veces hay que dejarles resolver solos sus disputas y aceptar su negativa a compartir. Cada niño tiene sus pertenencias favoritas a las que se siente emocionalmente ligado y es lógico que las defienda con uñas y dientes.