Maritza Martínez:“Todos tienen el don de curar como yo lo hago ”

Es médica. Diagnostica con las uñas y también cura. Quiere que una institución certifique lo que ella llama prediagnósticos, aunque después de comprobar sus resultados. Se dio cuenta de que había algo en ella cuando su hermana menor enfermó de hepatitis. La abrazó y al día siguiente estuvo mejor. Nació y estudió en Cuba, vivió en 18 años en Venezuela y desde hace tres está en Miami. Visitará la Chiquitania, apoyada por la fundación Latin Angels, fundada por la diseñadora Rosita Hurtado. Enseñará medicina básica en lugares donde no hay auxilio.

Dice que todos pueden aprender a curar como ella. La piel y el tejido conectivo le dicen dónde están las enfermedades.

Cuando uno se golpea, se acaricia en el lugar lastimado. ¿Así empezó ese camino de 30 años de curaciones?

Ese camino es angosto. No tienes un maestro guía, solamente Dios. No hay un profesor que te diga ‘mira, guíate por aquí’. Siempre creí que no podía comprobar bien que el tejido conectivo era líquido. Era una pelea constante. Yo decía ‘este es el tejido que me da un mapa de los nervios cuando están dañados’. Si los nervios están bien, no muestran ningún mapa. Esto es un prediagnóstico. Solo un examen complementario puede dar la seguridad absoluta que tienen mis prediagnósticos.



¿Qué siente usted cuando ese mapa se le hace presente?

Un vacío del sistema conectivo. Un vacío total. Calculo dónde está la lesión. Busco en triángulos de 13 centímetros (en el cuerpo). Busco dónde está la alarma. Es como un atlas que formé. Ahora busco ayuda de una institución que pueda certificar esto que estoy diciendo, porque yo sola no puedo certificarlo. El mapa, al estilo Sobotta, que es un atlas del cuerpo humano. Se ven las fallas porque el tejido conectivo es blando, por el que corre líquido. Hasta hoy estaba comprobado que era duro, pero no. Se ponía duro cuando había cáncer; el tejido conectivo es líquido.



Usted vio el efecto en su hermana ¿Ahí empezó ese camino de curación para usted?

Ahí empieza. También me di cuenta que me gustaba la medicina. Mis hermanas jugaban con las muñequitas, yo llenaba con agua la inyectadora de mi madre y luego inyectaba a las muñecas.



¿Recuerda usted la primera vez que sanó a una persona? ¿Sintió algo fuerte?

No me lo habían preguntado nunca. Fue conmigo misma. Yo no podía tener hijos. Tenía un cuello uterino infantil, en retroverso (ubicado hacia atrás). Tenía los ovarios infantiles; soy seismesina. No podía tener bebés. Quería tener hijos. Me interesaba tenerlos. Un médico me dijo: “Todo puede pasar en este mundo menos que tú tengas un hijo”.

Empecé a investigar con mis manos y a buscar, hasta que fui consiguiendo. Busqué en los pies de los demás. Fui buscando pies de personas que pueden tener hijos, de personas que no pueden tenerlos y dije ‘voy a tener un hijo’. Tuve cuatro. Casualmente, me encontré con ese doctor en un parque. Lo miré a la cara y le dije. “¿Se acuerda de mí, su alumna? Tengo cuatro hijos”. Me dijo que era imposible. Ahí fue cuando empecé a curar. Si logro esto, todas las mujeres que no podían tener bebés, que eran estudiantes y vecinas, empezaron a interesarse porque querían quedar embarazadas. Fue una búsqueda, una obsesión desde 1988. Desde entonces mi trabajo no ha parado.



¿1988 fue el año que se graduó de Medicina en Cuba?

A partir de ese año fue algo excepcional. Estoy en la búsqueda y en los estudios de ese sistema que no existe como tal, pero quiero imponerlo en la Medicina, porque lo puedo demostrar. Si puedo traer a la ciencia médica algo nuevo como prediagnóstico y prevención... se llama tratado del sistema nervioso a través de la piel y del tejido conectivo. Por el momento es un prediagnóstico, aunque para mí es un hecho.



¿Se curaba en las noches, en las mañanas?¿Cuánto tiempo se tomaba?

Me tomó horas, días, meses. Buscaba qué pasaba con mi cuerpo. Ahí inicia mi gran calvario en la búsqueda del sistema conectivo. Ahora ya es como una obsesión: llegar a la humanidad a través del sistema conectivo y demostrar que hay un cambio en la visión del prediagnóstico, en la prevención de enfermedades. El sistema conectivo nos está previniendo y nosotros no lo sabemos. ¡Nadie lo sabe! Por eso estoy aquí. Me dijeron “es hora de dejar el boca a boca. Es hora de ayudar a la humanidad”. Bolivia es el primer país donde lo digo.



El proceso curativo, ¿en qué consiste?

Los nervios, mis dedos y mis unas. Eso es todo. Bueno, Dios por sobre todas las cosas. Lo que yo buscaba era cómo llegar al nervio central, cómo invertir el diagnóstico de que yo no podía tener hijos, cómo hacer que mi útero fuera normal sin tener que operarlo, cómo hacer que mis ovarios funcionaran. Mis problemas eran graves.

Hay una historia clínica que lo demuestra, y con mis cuatro hijos hay otra historia clínica que puede demostrarlo. Buscaba en todo mi cuerpo. Al final llego a la conclusión de que desde la rodilla hasta la planta de los pies hay más probabilidades de curar esos nervios que en las manos. Cuando se encuentra un triángulo en el que hay una enfermedad, se llega al fondo de todas las enfermedades. Hay que buscar con los dedos y las uñas.



¿A quién curó luego?

No lo recuerdo, porque se convirtió en una obsesión. Buscaba a mis vecinas, a mis compañeras, a mis familiares. Al que se acercaba lo tocaba. Muchas personas me sirvieron de conejillo de Indias. Luego la ciencia aplicada vería qué enfermedad, qué lesión era. Tengo un libro de eso.



¿Dónde se consigue?

Vamos a publicarlo. Muestro cómo de un nervio a otro, en un área de 13 centímetros en el cuerpo, puedo diagnosticar qué mal es y dónde está. Aprendí que desde la rodilla hacia abajo puedo hacerlo bien. Es más fácil para mí. Quizá porque las terminaciones nerviosas están en la planta del pie, pero no me guío por el diagnóstico de la planta del pie, sino de todos los nervios desde la rodilla hacia abajo. Busco el tejido conectivo.



¿Cómo es la forma de enseñar?

Necesitamos gráficas para eso. Ciencia. Con una universidad que tenga hospital, estoy a la orden. No puedo enseñar sola. Tiene que haber instituciones. Hay que ver como yo para creer. No creo en nada que no esté demostrado, que no se pueda demostrar. La persona que va a aprender debe tener certificaciones. Lo llamo ‘tratado del sistema nervioso a través de la piel’. Es posible enseñar eso. Voy a presentarlo en la universidad, como una ciencia nueva que ellos pueden aprovechar. Es la primera vez que lo pongo ante el mundo. Dije siempre que lo puedo hacer. Brindo la oportunidad de que sepa la universidad o las universidades que quiero brindar mi apoyo al conocimiento. Quiero que la gente tenga lo que yo adquirí.



¿Qué le dice a los escépticos?

Que soy Santo Tomás. A todo le busco una prueba científica. Vinieron los famosos ateos que quisieron luchar contra mí. No pudieron comenzar la guerra porque cuando se hacen los exámenes médicos, resulta que tienen lo que yo les dije.