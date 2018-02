Mágico y misterioso tour a India

Vivir es fácil con los ojos cerrados... Malinterpretando todo lo que ves...” son dos de las primeras frases de Strawberry Fields Forever, canción emblemática de los Beatles. La pieza es una de las que da el tono de ese periodo introspectivo que empujó al cuarteto a ‘abrir los ojos’ y emprender un viaje de meditación a la India del que días atrás se cumplieron 50 años.

El 16 de febrero de 1968, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, junto a un séquito de acompañantes compuesto por novias, amigos y otros artistas como Mia Farrow, emprendieron un viaje de retiro a Rishikesh, un santuario ubicado en el norte de la India.

A las orillas de un lago, y entre las montañas, los “fabulosos cuatro” se aislaron de la atención mediática y se recluyeron bajo el manto del gurú Maharishi Mahesh Yogi, para recibir sus sesiones de meditación transcendental y apartarse del ruido que les aguardaba en Inglaterra.

El efecto Epstein

En agosto de 1967, su mánager Brian Epstein había fallecido por una sobredosis de barbitúricos, mientras los Beatles asistían a un seminario de meditación en Gales, lo que a la postre dinamitaría la estructura del grupo.

La muerte del que es considerado como el quinto beatle por su relación con el cuarteto, su habilidad para lanzar la carrera del grupo en sus inicios y manejar los asuntos económicos, conmocionó a la banda y los dejó con la sensación de que ya nada volvería a ser igual.

“Posiblemente la muerte de Epstein influyó en el viaje, algunos dicen que lo relacionan con las drogas y la intención de alejarse de ellas”, señaló Marcus O'Dair, profesor de música contemporánea en la Middlesex University de Londres.

No solo la muerte les empujó a este paraje, ahora convertido en un espacio turístico inundado de escuelas de yoga, si no que Harrison fue uno de los que más interés puso en que se llevase a cabo debido a sus relaciones con la cultura y la música india.

“Harrison, en particular, estaba muy interesado en la música y la filosofía india desde que conoció al artista Ravi Shankar y ya experimentaba con la cítara-instrumento de cuerda indio-”, añadió.

Después de Sgt. Pepper´s

Con los recientes lanzamientos de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en el verano boreal de 1967 y de Magical Mystery Tour a finales de ese mismo año, los Beatles ya habían experimentado con los sonidos indios, por lo que este estilo musical no les pillaba por sorpresa.

“Lo que escribieron estando allí no tienen por qué ser las canciones con mayor influencia india de su discografía, la canción con más reminiscencias para mí es Within You Without You, la cual estaba incluida en el Sgt. Pepper's”, matizó.

Las notas del Álbum blanco

Pese a ello, el cambio en su estilo es más que significativo y se pudo visualizar en The Beatles, conocido popularmente como el Álbum Blanco y lanzado a finales de 1968, y compuesto por muchas canciones escritas durante el viaje a Rishikesh.

“Fue un cambio en la música muy significativo, pero es que ya estaba cambiando. La música india ya había sido introducida por bandas como The Kinks y lo mismo pasaba en los Beatles, que ya habían compuesto Norwegian Woods, por ejemplo”.

La responsable de la exposición Beatles in India expuesta en la sala The Beatles Story en Liverpool, Diane Glover, señaló que este viaje fue uno de los periodos creativos más importantes de su carrera, con casi cincuenta canciones escritas, que luego se convertirían en el Álbum Blanco y en parte de Abbey Road.

“Fue un periodo muy reflexivo, muy calmado. Era bastante claro que necesitaban esa paz y alejarse de todo el ruido que les rodeaba, porque habían estado muy ocupados de gira y con la salida del Sgt. Pepper's y del Magical Mistery Tour” aclaró.

Durante el retiro, el resquebrajamiento del grupo se hizo visible poco a poco, con Starr abandonando la India a los 10 días, McCartney al mes y siendo Lennon y Harrison los que más aguantaron, llegando hasta las seis semanas.

Casi tres años después del secreto viaje a la India -secreto porque la prensa no tuvo acceso al recinto donde residieron los Beatles- el grupo confirmó su ruptura, lo que supuso el fin de uno de los grupos más importantes de la historia de la música.

“Probablemente la decisión de separar sus caminos estuviera ya tomada ante de la India. No se puede discernir qué pasó exactamente, pero creo que tras la muerte del mánager ellos necesitaban una nueva dirección”, explicó Glover.

“Estas cosas no duran para siempre, aunque a veces ocurra como con sus contemporáneos los Rolling Stone”, añadió O'Dair.

Blackbird, Don't Pass Me By o I Will son algunas de las perlas que los Beatles dejaron de aquel viaje y que quedarán grabadas, como su paso por Rishikesh, en la historia de la música.

Bienvenida. La foto para la posteridad el día en que los Beatles llegaron a Rishikesh para aprender las técnicas de meditación trascendetal del Maharishi.