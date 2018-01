Los siete dispositivos más esperados en la CES 2018

La inteligencia artificial será el eje transversal de las novedades más esperadas del CES 2018, la feria de electrónica de consumo más grande de Estados Unidos. Desde el teléfono móvil Huawei Mate 10, con un procesador dedicado por completo a la inteligencia artificial; al taxi que se maneja ‘solo’, desarrollado por Lyft, la competencia de Uber en EEUU.

El desarrollador de tecnologías en información y bloguero, Carlos Olivera, explicó que la tendencia en la feria de tecnología es reemplazar la inversión en equipamiento o hardware para destinarlo a programación o software, en particular la relacionada con la inteligencia artificial, puso de ejemplo uno de los más recientes modelos de celulares Apple que permite difuminar figura y fondo (que destaca una por encima de la otra), pero que sin embargo se vale de dos cámaras, mientras que Google sacó un celular que permite la misma función; sin embargo, a través de una sola cámara.

“¿Cómo lo hicieron? a través de la inteligencia artificial”, se responde. A continuación se mencionan algunas de las innovaciones tecnológicas más esperadas de la feria, que se inicia hoy en Los Ángeles hasta el 12 de enero.

1.- Televisor inteligente. El Samsung Q9S es un televisor que integra inteligencia artificial (I.A.) para regular la calidad de la imagen hasta 8K, es decir, un estándar de resolución que cuadruplica a los televisores de alta calidad que se ofrecen actualmente.



A modo de comparación, los televisores de alta calidad ofrecen una calidad de 1080 píxeles, ya sea a lo vertical u horizontal, mientras que el televisor de Samsung ofrece 7680 × 4320 píxeles y utiliza la inteligencia artificial (I.A.) para adecuar la calidad de la imagen que recibe a través del decodificador u otro dispositivo.

Este modelo cuenta con un sistema denominado "no-gap" que permite colocarlos en la pared pero sin separación con la misma, debido a que la entrada de la antena y las conexiones van situadas en una caja aparte. El tamaño de la pantalla se anunció de 68 a 88 pulgadas.

2.- Altavoces inteligentes. El referente en esta categoría es el Amazon Echo, el asistente virtual que presentó la compañía de Jeff Bezos en 2017 y responde al nombre de Alexa, un cilindro de 23 centímetros, con una matriz de sensores de 7 micrófonos, altavoces y un control remoto que se puede implementar en cerraduras y sistemas de iluminación de coches o televisores.

Para esta edición, la empresa del buscador más usado del mundo, Google, anunció un contraataque a través de su programa Assistant con acuerdos para expandir su presencia. La empresa aseguró que desde octubre vendió más de un altavoz por segundo, es decir, unos 7,5 millones de unidades.

En 2016, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, expresó que el control por voz y la inteligencia artificial harán que la interacción de internet con el mundo real sea más fluida. Desde entonces los esfuerzos de Google y Amazon han estado orientados en la dirección.



3.- Huawei Mate 10. El Huawei Mate 10 consta de un procesador dedicado por completo a la inteligencia artificial y una cámara hecha en colaboración con Leica, una empresa alemana dedicada a la fabricación de instrumentos ópticos de precisión. El procesador Kirin 970 permite realizar acciones como el reconocimiento de patrones de uso, mejora en las fotos o asistente virtual. Esta cualidad distingue al modelo de esta empresa, frente a la competencia que optó hasta ahora en derivar las acciones de inteligencia artificial a programas en ‘la nube’.



4.- Autos autónomos. La empresa Aptiv mostrará por primera vez sus autos autónomos denominados Lyft, pero que al tratarse de modelos de prueba operarán con ciertas restricciones, como que solo estarán disponibles durante los días del evento, en el Centro de Convenciones de Las Vegas.



Los taxis autónomos (la empresa es competencia directa de Uber) se dirigirán a 20 destinos programados para tratar de satisfacer las necesidades de los asistentes al CES. La propuesta es contar con ocho sedanes BMW serie cinco equipados con tecnológica de conducción autónoma nivel SAE 4, pero dependiendo de la demanda el número puede elevarse hasta 15 coches. Cada coche tendrá un conductor humano que estará atento en caso de cualquier emergencia.

5.- Hogares seguros. Se anunció innovaciones en cuanto a la seguridad (inteligente) para el hogar, como también para vestirse. Por ejemplo, se espera la presentación de nuevos drones, algunos juguetes con realidad aumentada o virtual y cargadores inalámbricos para los teléfonos de Apple y Samsung. Además, novedades en cuanto a sistemas de audio y muchos electrodomésticos inteligentes (lavadoras, hornos y refrigeradores). Este año será raro el aparato para el hogar que no reciba alguna función inteligente, sobre todo la capacidad de charlar con el dispositivo vía Alexa, Siri, Google Assistant o Cortana.



6.- Procesadores futuros. La firma asiática Nvidia anunció productos relacionados con la inteligencia artificial, en especial en lo referente al motor, y el mercado de los juegos.



Se trata del Drive Xavier, un componente que está pensado para que los vehículos autónomos sean una realidad, ya que su trabajo con la inteligencia artificial (IA) se ha optimizado. Con esta tecnología se incluyen 9.000 millones de transistores para gestionar con mayor rapidez y precisión los sensores que ofrecen los coches. Incluso se analizó el funcionamiento de Drive Xavier en condiciones de conducción autónoma en un trayecto de 13 kilómetros, con una efectividad en el 100% de los casos.

7.-La pizza que llega ‘sola’. Una de las propuestas inesperadas viene de la mano de Domino's Pizza. La compañía estadounidense anunció su primera colaboración con la empresa Ford para desarrollar un auto inteligente que llevará la pizza a la puerta de las casas “sin conductor, a través del componente Drive Xavier.



Si bien no se confirmó si habrá una demostración, lo cierto es que el anuncio detonó una serie de comentarios por parte de usuarios en las redes sociales.



En el sector de los alimentos se informó que LG presentará tres robots. Uno de ellos será un modelo para servir comidas y bebidas en aeropuertos, otro estará pensado para gestionar el check in y check out en hoteles y el tercero para asesorar a clientes en los supermercados.