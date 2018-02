Los estrenos de Facebook, WhatsApp y Snapchat

Es innegable el enorme impacto que tienen las redes sociales en el mundo y en el diario vivir de las personas y conscientes de ello, los cerebros detrás de estas saben que es necesario innovar. “Vivimos en un mundo de cambios constantes, la sociedad hoy en día busca lo nuevo, lo atractivo, lo viral. Si una aplicación no se renueva, no se actualiza y no se adapta a los requerimientos de sus usuarios es seguro que aparecerá otra aplicación que cumplirá con las necesidades de ese usuario. Las empresas que no se adaptan al cambio quedan en el olvido, tenemos claros ejemplos como: MySpace, Messenger, Hi5, Fotolog, Sonico, Tuenti entre otros”, hace notar Camilo Córdova, ingeniero de sistemas y representante de Más y mejor internet para Bolivia.

Si hablamos de aplicaciones que cambian frecuentemente para beneficiar a sus usuarios, entre las más conocidas, Córdova destaca a Facebook, Instagram, Whatsapp, Telegram, Twitter, Snapchat y Netflix.

Todas estas han empezado a impulsar una serie de cambios, algunos leves y otros más drásticos. En el caso de Facebook, las renovaciones apuntan más a ‘arreglar’ algunos asuntos que le valieron críticas y hasta multas a la red, que tocan a la vida privada, la propagación de noticias falsas, entre otros asuntos éticos.

WhatsApp ha ido agregando cambios en sus funciones para dar más servicios y facilidades a sus usuarios y el rumor de que se concrete la posibilidad de introducir publicidad es un moscardón que ha estado dando vueltas, pero no se ha hecho realidad.

Mientras que Snapchat, ha sido la app que más disgusto dejó en sus usuarios al presentar un cambio importante que no cayó bien.

Cambios más de tipo ético en respuesta a las críticas

1. Una nueva herramienta hace posible realizar encuestas a nivel mundial y que se pueden decorar con GIF o fotografías. Estas encuestas permiten realizar preguntas sobre cualquier tema a usuarios de todo el mundo para conocer sus opiniones o iniciar conversaciones 'on line'. El ícono de esta nueva herramienta se despliega una vez el usuario ha hecho clic en 'Qué tienes en mente', si está en un perfil, o en 'escribir algo', si está publicando en una página.

2. Una nueva herramienta enseña a los usuarios a distinguir las noticias falsas, que consta de una guía con 10 consejos sobre cómo examinar las URLs de las noticias, revisar las fechas o contrastar con otras noticias.

3. En el muro de sus usuarios da prioridad a los contenidos publicados por familiares o amigos frente a las publicaciones que lleven la firma de empresas o medios de comunicación. También da prioridad a contenido local.

4. Facebook anunció que está renovando la sección Notificaciones en su aplicación móvil. Tradicionalmente, las notificaciones alertan cuando alguien interactuó con tu contenido, le dan like a un post o comentan en una foto. La nueva pestaña de notificaciones da más información sobre eventos locales y noticias, actualizaciones del clima, películas en cartelera, resultados deportivos, recordatorios de televisión y los cumpleaños de los amigos. Algunos de estos cambios se ajustan de acuerdo a tu historial de ubicaciones y puedes cambiarlos. Esta característica se está desplegando gradualmente entre los usuarios, primero de Estados Unidos y de a poco está llegando a Latinoamérica.

Pequeñas variaciones para mejorar la experiencia

1. Los usuarios tendrán la posibilidad de agregar una descripción que ofrezca una explicación de la naturaleza del grupo. Además de permitir personalizar un poco más los ‘chats grupales’. Esta novedad de WhatsApp le ayudará a los nuevos miembros de un grupo a conocer el propósito de este y qué tipo de conversaciones se sostendrían en dicho chat.

2. Se implementarán llamadas y videollamadas grupales, a modo de una videoconferencia. Aparentemente los desarrolladores de WhatsApp han establecido un límite de cinco usuarios en las videollamadas grupales, para así no generar un enorme consumo de datos móviles, situación que frecuentemente preocupa a los usuarios de la aplicación.

3. El servicio estaría preparando un gran cambio en sus condiciones para la próxima actualización con el objetivo de abrir un camino definitivo a la inclusión de publicidad. Este rumor no es nuevo, pero ahora está sonando más fuerte que nunca. Todo apunta a que las compañías interesadas podrán pagar por enviarte contenido patrocinado a través de mensajes de WhatsApp.

4. Otra de las novedades es la opción de poder ver de un solo vistazo todas las menciones que te han hecho durante el tiempo que has estado inactivo. De este modo, podrás tener ubicados en una misma pantalla todos los mensajes que los otros usuarios te han dedicado. La interfaz mostrará la imagen de una arroba con el número de menciones que te hayan llegado. ‘Clicando’ en ella podrás acceder e ir contestando a todos los que te hayan mencionado.

Orden que provoca molestia e inserción de gif

1. Su última actualización permite crear filtros propios y geolocalizarlos, gracias a una herramienta de modelado 3D que ofrecía la propia compañía. El último movimiento de la red social de fotos efímeras ha sido el bautizado como ‘Crea los tuyos’. Gracias a esta función, los usuarios pueden personalizar los filtros inteligentes de la app a su gusto y localizarlos para su uso dentro de una zona geográfica.

2. El cambio más notorio en el rediseño fue la división de contenido: a la izquierda de la aplicación aparecen los producidos por "amigos" y a la derecha los más institucionales. Algunos usuarios se quejaron de que es más difícil encontrar las publicaciones de sus conocidos y se creó una petición bautizada como Retiren la nueva actualización de Snapchat, que fue firmada por más de 1,2 millones de usuarios hasta la fecha. Pero al parecer, que la red social vuelva a lo básico, antes de la nueva actualización de 2018, es algo que está fuera de discusión.

.3 Ahora se podrá incluir GIFs en las publicaciones gracias a la compatibilidad con Giphy, un almacén virtual de cientos de GIFs. Por una vez, es Snapchat la que copia a la aplicación de Instagram y no al revés, pues la popular red social los introdujo hace muy poco. La gente de Snapchat ha querido dotar a la app de dos nuevas pestañas, llamadas Descubre y Amigos. Estos nuevos espacios harán que sea más sencillo disfrutar de las publicaciones de nuestros amigos, organizar nuestros chats grupales y descubrir nuevo contenido de aquellos profesionales que trabajen con esta red social.