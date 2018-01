Lo videojuegos más esperado de 2018

El 2018 será un gran año para el mundo de los videojuegos. Los creadores tendrán que hacer un gran esfuerzo para superar la calidad de los juegos del pasado año.

Uno de los videojuegos más esperado, que vendrá a ser un ‘pez gordo’ para los consumidores, es Red Dead Redemption2; es la precuela del mítico Red Dead Redemption de Rockstar, que llevará la acción de regreso al viejo oeste. No obstante, al parecer ya tiene con un poco de retraso, ya que este pez gordo se lanza por estas fechas en PlayStation4 y Xbox One.

Doce meses de diversión

Hay cerca de 45 videojuegos que se vienen con todo para disfrutar al máximo, solo queda esperar las sorpresas que les darán a los amantes de las consolas.

Entre los que ya tienen fecha de llegada están A Way Out, para el 23 de marzo. Específicamente para ser jugado en pantalla partida, aunque también permite coop online.

Otra alternativa es Biomutant, aunque aún no tiene confirmada la fecha de lanzamiento, pero se puede decir que es una propuesta superloca y saldrá en algún momento de 2018.

Crackdown tiene más de un retraso. Está destinado a que la próxima entrega esté más cerca del primero que el segundo, solo basta con que sea igual de bueno que un juego de Xbox 360 para así quedar contentos.

Darksiders III se fue de cabeza a la lista de videojuegos más esperados. Apenas lo anunciaron generó gran expectativa. Es una gran opción más para este 2018.

Entre los más esperados



Nunca un juego basado en Spider-Man había causado tan buena impresión. Aprovechando la potencia de las consolas actuales y con Insominac detrás, este videojuego exclusivo para PS4 llega con mucha expectativa.

Existe un videojuego que conduce a una historia de androides que piensan, viven y reflexionan como seres humanos.



El jugador controla a Connor y Kara para vivir una aventura de ciencia ficción en la que la tecnología y las elecciones son las protagonistas. Se trata de Detroit: Become Human, que ya es muy esperado. God of War para PS4 es otra oferta sin fecha definida.

Solo se han tomado algunas de las historias más esperadas, simplemente para que tener en cuenta cuáles se encuentran entre los mejores videojuegos que se esperan para este año. Estén atentos para ver cuando se lanzan y estar al día con todo lo que se viene.



No es 100% seguro que veamos llegar el primer Pokémon para Switch este año, pero si Nintendo nos ha enseñado algo en 2017 es que puede presentar por primera vez un juego y lanzarlo el mismo año. Este será el primer juego completo de Pokémon para consolas, siguiendo el estilo de los exitosos juegos para consolas portátiles de la compañía.

World War Z + Sons of Anarchy. Este nuevo juego de mundo abierto de Sony incluye oleadas de zombies rabiosos que corren a mucha velocidad y un motociclista de pandilla que debe sobrevivir a toda costa. Es poco lo que se sabe de la trama del título, pero luce excelente. Llegará en exclusiva a PlayStation 4.