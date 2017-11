Lo que Facebook explora acá

Alerta roja, emprendedores: el experimento de Facebook en Bolivia, y otros cinco países, puede ser definitivo.

El 19 de octubre la red social lanzó un muro de noticias secundario y poco visible al que van a parar los post de todas las páginas que no pueden costearse la publicidad en internet. De esa forma, quienes buscan recolectar likes para crecer y difundir sus productos, fan pages, negocios o servicios vieron mermadas las interacciones en Facebook.

El experimento que se realiza en Bolivia, Camboya, Guatemala, Serbia, Eslovaquia y Sri Lanka consiste en la división de la página de inicio de Facebook. Donde antes veías los post de tus amigos y de las páginas que sigues (una marca de ropa, un influencer o una banda de música), ahora solo ves publicidad pagada y lo que tus contactos postean.

Las publicaciones de las páginas o grupos a los que alguna vez le diste un ‘like’ están en otro muro, llamado Explorar, cuyo símbolo es un cohete y está casi escondido en la página principal.

Para Facebook se trata de entender “si la gente prefiere tener el contenido público y personal en sitios distintos" pero para los afectados es una forma de exigirles pagar por publicidad.



No todos pierden

Para Christian León, experto en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), quienes pagan las consecuencias de los ensayos de Facebook son los emprendedores, los negocios pequeños y los influencers, quienes antes con una estrategia creativa podían llegar a mucha gente sin invertir dinero y ahora se ven obligados a pagar publicidad.



Y los efectos ya son evidentes para quienes tienen miles de seguidores. “Es indudable que hay un bajón, pero mucha gente todavía no sabe de este cambio y supongo que hay que darle un poco de tiempo para ver cuánto puede afectar”, dice Pablo Fernández, que tiene cerca de 250 mil seguidores; y Ximena Zalzer, con unos 160 mil seguidores, asegura que también siente la disminución catastrófica de likes: “Nunca había tenido una foto con 120 likes, antes como mínimo tenía 800 o 1000, eso llama mucho la atención”, dice esperanzada en que la medida no sea definitiva y que, si llegara a ser, hay que ver cómo adaptarse.



Pero alguien, además de la billetera de Facebook, tiene que salir victorioso de esta prueba. “Los beneficiados son las empresas grandes, a las que no les afecta porque ya hacían marketing en redes sociales y probablemente ni siquiera modifiquen el monto destinado a las redes. Los beneficia porque van a poder segmentar mejor su público”, explica León. Mientras que el usuario, que no es más que un simple expectante de esta prueba, “va a estar más invadido que nunca por publicidad”.



Adriana Barrios, ejecutiva de cuentas de la empresa de marketing digital Sobrities, confirma que a las firmas que invierten en publicidad “no les afecta en nada” y que la mayoría de las empresas grandes en Bolivia ya han incursionado en el marketing digital, por lo que no hay una baja en la interacción.

Conejillos de indias

Si bien Facebook no ha dado detalles del porqué y cómo se eligió a los seis países para realizar la prueba –y llama la atención que ninguno sea una potencia,- León considera que la razón es que son un mercado pequeño y entonces, como no hay mucho que perder, se pueden permitir experimentar herramientas y arriesgar un poco más.