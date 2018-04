Llevarse comida, sentarse bien y las pausas activas dan salud al oficinista

El rendimiento laboral de una persona puede disminuir considerablemente por la mala postura o el uso inadecuado de los equipos en el trabajo, lo cual también puede afectar a la salud. Por ejemplo, sentarse incorrectamente provoca dolores de la columna, en el coxis, hasta lumbalgia y tortícolis. A su vez, pasar horas frente a la pantalla de la computadora a cierta altura o distancia, origina fatiga visual, según expertos, que dieron una serie de pautas para mejorar la calidad de vida del oficinista.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, motivo por el cual se lleva a cabo en Santa Cruz (en el hotel Los Tajibos) un congreso internacional con la participación de conferencistas de 17 países latinoamericanos, que tocan el tema de la seguridad y salud ocupacional.

El traumatólogo Javier Severiche dijo que la mala postura del trabajador de oficina puede causar dolores en el coxis, lumbalgia, dolores dorsales, cervicalgia y otras; mientras más se permanezca sentado, hay dolores y adormecimiento en la región glútea. Por eso es recomendable tener un sillón blando y con respaldar que por lo menos cubra hasta la mitad de la columna.

“Se debe corregir la postura, sentarse recto y levantarse cada cierto tiempo. Si las dolencias persisten, hay que consultar al médico, el cual debe encontrar la causa preguntando qué tipo de trabajo tiene el paciente. Muchas veces el afectado no sabe que ha dormido mal, o que levantó algo pesado. Algunas veces el profesional ‘no da en el clavo’ porque no indaga lo suficiente. Al detectar la mala postura, vale corregirla. Tal vez indicar medicación para que mejore; si no mejora, procede la fisioterapia para relajar la musculatura que se contrae y duele”, explicó Severiche.

Alimentación y ejercicio



Otro factor negativo que suele aumentar los problemas de la salud es el sedentarismo, que entre otros males provoca padecimientos cardiovasculares por la falta de movimiento.



El entrenador físico Yamil Escobar da la pauta siguiente para contrarrestar la inactividad: lo mejor que se puede hacer son las pausas activas, que consisten en levantarse del asiento y en el mismo espacio laboral hacer ejercicios de relajación, de estiramiento y de respiración.

“El ejercicio muscular ayuda a relajar los hombros y quita la pesadez de los brazos. Por eso es bueno levantarse de la silla cada par de horas, caminar, tomar un poco de agua y realizar ejercicios de estiramiento de brazos, de muñecas y hacer rotación corporal. Para aliviar la carga laboral, entre semana hay que acostumbrarse a 15 minutos diarios de actividad, ya sea por las mañanas o por las noches. Se puede caminar o bailar. Los fines de semana es aconsejable relajarse en una sauna, en una piscina o premiarse con una terapia de masaje. Con eso el cuerpo se puede mantener en una forma saludable”, manifestó Escobar.

La otra patita del trípode de la buena salud es la alimentación adecuada. La nutricionista Eliana Antelo explicó que hoy en día se requiere una alimentación saludable para rendir en una jornada y salir entero.



Según la dietista, lo ideal es que la persona lleve desde casa su alimento al trabajo para todo el día, basado en una variedad de nutrientes que se necesitan para mantenerse con energía. Estos nutrientes incluyen proteínas, carbohidratos, grasas, agua, vitaminas y minerales.

“Comprar algo fuera de la oficina significa que no habrá lo que necesitamos. Muchas empresas se han convertido en saludables, porque dentro de sus actividades incluyen la alimentación adecuada, con ejercicios y relajación durante la jornada laboral. Se debe crear un muy buen ambiente laboral, lo que redundará en menos trabajadores enfermos y menos ausencias”, indicó Antelo.

La seguridad ha mejorado



Carlos Alé, especialista en seguridad industrial y salud ocupacional, reveló que Bolivia ha mejorado sustancialmente en la seguridad industrial a partir del año 2002, cuando proliferaron los seminarios sobre este tema.

Alé hizo un estudio sobre la seguridad y salud ocupacional en varias empresas y concluyó que en el periodo de 2011 a 2017 un 37% de las empresas grandes mejoró las condiciones de seguridad para sus trabajadores.



“Gran parte de esas empresas ya tienen jefes de seguridad; su sistema de gestión es mucho más fuerte, lo que hace que se alineen a normas internacionales. Muchas se han adaptado porque es un beneficio. Les interesa tener una reputación, en la cual diga que sus productos han sido manejados bajo ciertos estándares, incluyendo los de seguridad y salud ocupacional. Otro indicador de esta evolución es la proliferación de tiendas vendedoras de los equipos de protección personal”, expresó Alé.

Congreso internacional



La Asociación Boliviana de Profesionales de Seguridad Industrial y su homóloga cruceña llevan a cabo en el hotel Los Tajibos de Santa Cruz un congreso sobre seguridad y salud ocupacional con la participación de conferencistas de 17 países latinoamericanos, como homenaje al Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Carlos Sarmiento, representante cruceño, dijo que en la cita de hoy se hablará de la puesta en marcha de un reglamento contra incendios y otras normas, entre ellas la ley de la construcción.

TIPS OCUPACIONALES

Postura Ergonómica

En la oficina, provéase de una silla acojinada y con respaldar hasta la mitad de la columna. Siéntese recto y levántese por lo menos cada par de horas.



Nutrición especial

Trate de llevarse sus tapers con comida rica en nutrientes, otro con frutas y un tercer con semillas. No olvide tomar un vaso de agua cada par de horas.



Aliviar la carga

La actividad física recomendable son cinco minutos de estiramientos en la oficina cada dos horas. En la casa, unos 15 minutos de ejercicio son ideales.