Liberan a ardilla rescatada pero algo salió mal

El hecho ocurrió en el condado de Collierville, Tennessee y tuvo como protagonista a una familia que intentaba liberar una ardilla a la que cuidaban, luego de que la hubieran encontrado herida.

Tras un largo tratamiento, el animal mostró una mejoría impresionante, por lo que la familia decidió liberarla de nuevo a su hábitat natural. Y es aquí donde empieza la historia.

El padre, que agarró la ardilla, la acerca a un árbol cercano mientras observaba su intento para subir. El animal empieza a escalar lento pero seguro, pero de un momento a otro la historia da un giro.

Un gato anaranjado se abalanza sobre el troco del árbol, llevándose a la ardilla como trofeo.

“No sabíamos que nuestro gato Tom estaba afuera mientras lo liberábamos” comentó la madre. De igual manera comentó que no la llegó a matar, si no que la depositó en la puerta de la casa, como pidiendo que no se vaya.